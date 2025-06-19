Чтоб пройти тест на характер, нужно выбрать один из трех бокалов с напитками.

Психологический тест на характер помогает узнать о себе много нового, отыскать ответы на вопросы, которые давно мучают.

Зависть может сильно навредить - некоторые даже верят, что это приведет к проблемам со здоровьем или в делах. Мы подготовили тест, который поможет узнать, не стали ли вы жертвой чужой зависти.

Чтоб пройти тест, нужно сделать глубокий вдох и выдох, а затем выбрать один из трех бокалов с напитками. Они очень разные и позволят провести быстрый психологический анализ.

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Тест на личность - результаты

Визуальный тест поможет лучше понять особенности своей личности и восприятия.

Вариант 1

Если вы плохо себя чувствуете, то это результат переутомления и стресса, а не того, что кто-то навел на вас порчу. Стоит заняться чем-то расслабляющим, отдохнуть и отвлечься от дурных мыслей. Чужая зависть на вас не влияет.

Вариант 2

К сожалению, ваши проблемы связаны с чужим сглазом. Это сделал кто-то из ближайшего окружения. Этот недоброжелатель испытывает сильную зависть по отношению к вам из-за вашего недавнего успеха. То, что у вас все хорошо складывается, не дает ему покоя. Стоит найти способы позаботиться о себе и защититься.

Вариант 3

Какое-то время назад вы стали жертвой сглаза со стороны родственника или очень близкого друга. Это случилось из-за того, что вам удалось преуспеть там, где этот человек познал неудачу. К счастью, этот негативный эффект уже проходит. Вероятно, вы уже заметили, что дела идут на лад. Тем не менее, защитный талисман не будет лишним.

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