Известно, что новый гаджет получит OLED-экран размером 5,5 дюйма в сложенном виде и 7,8 дюйма в разложенном.

Как сообщает известный аналитик Мин-Чи Куо, Apple должна выпустить свой первый складной смартфон уже в следующем году. В Купертино так долго не выходили на этот рынок, чтобы как следует подготовиться.

По его информации, Foxconn, поставщик сборочных комплектов, официально запустит проект складного iPhone в сентябре-октябре. В то время как большинство компонентов все еще находятся в разработке, Куо отмечает, что складной дисплей, который вызывает особый интерес у участников рынка, уже утвержден.

Серийное производство смартфона ожидается летом 2026 года, а презентация и запуск в продажу – осенью того же года. Apple собирается позиционировать складное устройство как часть своей линейки iPhone 18.

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Официальных подробностей о таком iPhone пока нет – только инсайдерская информация. Ожидается, что смартфон получит гибкий 7,8-дюймовый OLED-дисплей. То есть по размерам он будет почти доходить до размеров дисплея планшета. Внешний экран в сложенном виде получит диагональ 5,5 дюйма.

Ранее Марк Гурман сообщал, что у iPhone Fold будут две ключевые фишки. Первая – практически незаметная складка в разложенном состоянии. Вторая – гораздо более качественный шарнир, чем у всех конкурентов. Скорее всего, его изготовят из титана и нержавеющей стали.

По последним данным, складной iPhone будет стоить от 2000 до 2500 долларов. В первый год после релиза Apple оценивает потенциальный интерес к новинке на уровне 6 млн экземпляров.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного устройства. Меж тем конкуренты Samsung в этом году готовятся выпустить свой первый складывающийся втрое телефон. Также к выходу готовится бюджетная "раскладушка" по цене iPhone 16.

Напомним, на WWDC 2025 компания Apple вместо iOS 19 представила сразу iOS 26 в новом стеклянном дизайне. В компании называют это обновление самым крупным за последние 11 лет, то есть со времен iOS 7.

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