Темпы сворачивания демократии в США сегодня быстрее, чем были в России в начале 2000-х годов.

Под руководством Дональда Трампа США превращаются в автократию даже быстрее, чем прогнозировали аналитики. Об этом в аналитической статье пишет британская The Guardian.

"Трамп наносит авторитарные удары гораздо чаще, чем кто-либо другой в свой первый год у власти. Но мы еще не знаем, сколько из этих ударов будет нанесено или как общество отреагирует", - сказал Стивен Левицкий, политолог Гарварда и автор книги "Как умирают демократии".

И хотя ряд указов Трампа натолкнулся на судебные обжалования, есть обоснованные сомнения, что эти иски в конце концов удастся довести до логического конца. Проблема в том, что в Верховном суде США сложилось протрамповское большинство, которое в итоге принимает решение в пользу президента.

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По словам Левицкого, Трамп пытается превратить США в автократию с большей интенсивностью, чем это делали такие известные автократы как Уго Чавес в Венесуэле, Реджеп Тайип Эрдоган в Турции и Виктор Орбан в Венгрии.

Эрик Рубин, бывший посол США в Болгарии и экс-исполняющий обязанности посла в Москве, заявил, что Трамп в своих темпах опережает даже Владимира Путина. В свое время российскому президенту понадобились годы, чтобы превратить ельцинскую Россию в нынешнюю диктатуру, тогда как темпы Трампа измеряются месяцами.

Профессор Дартмутского колледжа Брендан Найхан констатирует, что по условной шкале "демократия-автократия" США уже приблизились к таким странам, как Бразилия и Израиль. И хотя сейчас Америка на этой условной шкале находится значительно выше России, Найхан ожидает дальнейшего ухудшения ситуации.

Стивен Левицкий считает, что ключевым фактором превращения США в автократию станет способность или неспособность Трампа установить личный контроль над вооруженными силами. В этом конттексте эксперта беспокоит попытка президента США политизировать армию.

"Это может быть действительно уродливым и плохим, потому что единственный способ дойти от того, где мы сейчас, к настоящему авторитаризму, как в Никарагуа, Венесуэле или России, - это если Трамп будет иметь на своей стороне военных и силы безопасности, и он делает шаги в этом направлении", - предупреждает эксперт.

Есть уже и конкретные примеры того, как в США устанавливается система диктатуры. Большим шоком для Америки стало жестокое обращение с сенатором-демократом Алексом Падилья несколько дней назад. Когда он попытался задать вопрос министру внутренней безопасности США Кристи Ноэм на пресс-конференции, его жестко задержала охрана и вывела из помещения. Подобный случай грубого обращения с депутатом парламента в США трудно припомнить.

И этот шокирующий для американцев инцедент произошел на фоне развертывания Трампом 4000 военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев на улицах Лос-Анджелеса для подавления протестов - вопреки позиции губернатора Калифорнии, которому и принадлежит право развертывать силы национальной гвардии в своем штате

Но гораздо худшим знаком для демократии стало то, что в штате Миннесота были расстреляны две семьи политиков-демократов. Одна семья погибла, вторая получила тяжелые ранения. Задержанный стрелок оказался ярым сторонником Трампа. Сообщается, что на момент ареста у него был список из более 45 целей, все из которых были демократами.

Уже упомянутый экс-посол США в Болгарии Эрик Рубин говорит, что этот расстрел создал атмосферу страха, сравнимую со временами Веймарской республики в Германии 1920-30-х годов.

"Страх мощный и губительный. Люди не желают баллотироваться на эти должности, потому что боятся. Широкая общественность запугана. Я несколько запуган", - говорит Рубин.

А на фоне этих громких событий происходит нечто менее заметное, но даже более важное: администрация Трампа прилагает усилия по расширению правовых границ полномочий президента. В конце концов здесь все упирается в позицию Верховного суда - того самого, где у Трампа есть большинство, и который в прошлом году простил Трампу все его преступления во время первой каденции.

"Он движется с поистине тревожной скоростью и нажимает на все авторитарные кнопки. Нам осталось несколько решений Верховного суда до того момента, когда у нас будет президент, от которого мы не можем избавиться", - сказала профессор социологии и международных отношений в Принстонском университете Ким Лейн Шеппеле.

Консервативный комментатор и противник Трампа Дэвид Фрум считает, что Трамп попытается использовать все доступные рычаги для того, чтобы не допустить реванша Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс в следующем году. По его убеждению, пока результаты попыток подорвать демократию в США выглядят "приятными" для Трампа и вместе с тем "глубоко зловещими" для тех, кто надеется сохранить свободные и честные выборы в Америке.

Дональд Трамп и США: последние новости

Как писал УНИАН, Дональда Трамп продолжает уклоняться от любого давления на Россию. Результатом его усилий по защите интересов Путина стало отложение на неопределенное время санкционного пакета, который подготовила большая группа конгрессменов.

Также мы рассказывали, что в НАТО началась реорганизация структуры, призванная угодить Трампу, который крайне негативно относится к этому военному союзу с Европой. Сообщается, что руководство альянса пытается удержать США и не допустить их выхода из военного союза.

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