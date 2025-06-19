Им стал Геннадий Шаповалов.

Вместо уволенного в начале июня Михаила Драпатого новым командующим Сухопутных войск ВСУ назначен Геннадий Шаповалов. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №412/2025 от 19 июня обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Смена командующего Сухопутными войсками: что надо знать

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Как сообщал УНИАН, до недавнего времени эту должность занимал Михаил Драпатий. Однако 1 июня россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Было известно о 12 погибших и более 60 раненых.

В тот же день Драпатий подал в отставку, сославшись на то, что не справился с обязанностями и "не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов", следствием чего и стала гибель людей.

Через два дня после этого Зеленский перевел Драпатого на другую должность - командующего Объединенными силами. Поэтому с 3 июня должность командующего Сухопутными войсками оставалась вакантной.

О назначенном сегодня Геннадии Шаповалове известно, что он был командующим войсками оперативного командования "Юг". В начале февраля он заявил, что покидает эту должность. Незадолго перед тем, в середине января, стало известно, что Зеленский назначил Шаповалова на должность координатора военной помощи от международных партнеров.

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