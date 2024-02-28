Еще минус сто пятьдесят миллионов гривень - от залога Игоря Коломойского. А в целом за прошедшие два дня сумма уменьшилась на четверть миллиарда гривень.

Вечером 27 февраля состоялось судебное заседание, где бизнесмену Игорю Коломойскому продлевали меру пресечения. Адвокаты убеждали суд в невиновности своего подзащитного и приводили как документальные подтверждения своим словам, так и новыми показаниями функционеров ПриватБанка и чиновников Нацбанка. Несмотря на то, что показания свидетелей посыпались, суд оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога на сто пятьдесят миллионов гривень, сообщает ТСН.

Журналисты отмечают, что следствие уже шестой месяц подряд строит свои подозрения на словах бывших работников банка. В общем - это показания четырех человек.

По версии следствия, Игорь Коломойский в течение 2013 и в начале 2014-го года якобы вывел из банка 5 миллиардов 700 миллионов гривень наличных, путем имитации их внесения на счета банка. Исчезновение этих денег не замечали в течение десяти лет. И только в августе прошлого года, на основании рапорта сотрудника одной из спецслужб дело было открыто.

На этот раз адвокаты Коломойского привели в суде протоколы повторного допроса свидетелей обвинения, и выяснилось, что они изменились. Но судья снова стал на сторону обвинения и оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога до двух миллиардов и четырехсот миллионов гривень. Также обязал провести потерпевшему все необходимые медицинские процедуры.

Во время судебного заседания адвокат бизнесмена Олег Пушкарь зачитал протокол допроса, который приобщен к делу:

"Вопрос адвоката: "Вы называете эти сделки "фиктивными" - что вы вкладываете в понятие "фиктивное"?"

Ответ: "Ну, что сделка без наличия наличных денег".

Вопрос: "Верно ли я понимаю, что сделка, нет наличных, а есть безналичный расчет - реально она является фиктивной?"

Ответ: "Ну, видимо, я не сведущ в филологии, так я, видимо, увидел, что именно это слово у вас вызвало очень много вопросов, поэтому, видимо, я не то слово подобрал, под определение этих транзакций. Но если эта сделка о продаже наличных, ну хорошо, помогите мне подобрать..."

Адвокат: "Я не могу вам помочь, могу только спросить, это ваша формулировка выбрана именно вами?"

Ответ: "Ну, мне там помогли некоторые виды формулировок подобрать"".

Бизнесмен Игорь Коломойский отметил, что ПриватБанк не может быть потерпевшим.

"ПриватБанк не может быть потерпевшим, потому что деньги внесены или не внесены, а в разрезе вашего вопроса не имеет значения, были ли они в дальнейшем проданы и были ли за них реально получены безналичные деньги. Если я не внес деньги, то ПриватБанк продал Реалбанку воздух. И двум другим банкам, но получил за них не воздушные деньги, а настоящие", - пояснил Коломойский в суде.

Дело Коломойского - что надо знать

Напомним, в сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест. В то же время, суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд гривен.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание с рассмотрения ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

15 ноября апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду, 15 ноября, собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского относительно постановления ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И. В. на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении личного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривень.

23 ноября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала ПриватБанка Сергея Волкова на три месяца - до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативной определения залога 3 млрд 712 тыс. грн.

21 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал обжалование постановления следственного судьи Шевченковского райсуда о продлении срока содержания Коломойского под стражей. Суд оставил бизнесмена под стражей до 26 января, но уменьшил ему залог примерно на 300 млн грн.

22 января 2024 Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского.