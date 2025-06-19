Эти подразделения активно работают по украинской логистике.

Российские захватчики перебросили из Курской области в Донецкую область элитные подразделения операторов БПЛА. Об этом рассказал Денис Кардаш, главный сержант батальона БпЛА Black Raven 93-й бригады "Холодный Яр", в эфире на Radio NV.

"Рубикон" работает на нашем направлении, "Судная ночь" - они так и подписаны. Это сбор тех хороших пилотов. Они себя показали хорошо для своего командования на Курской, когда выносили нам логистику. Они там научились, их собрали. Они хорошо обеспечены, обеспечиваются напрямую от командования. И людьми и техникой, всем. Они научились, их собрали, там хорошие кадры, хорошо обучены. И они очень хорошо работают по логистике, это оптоволокно, "Ланцеты", "Молнии", - рассказал Кардаш.

В то же время он добавил, что Силы обороны адаптируются к новым условиям: "Тактика очень изменилась за 2-3 месяца. Мы изменились по поводу логистики - как заезжать, когда выезжать, на чем. Это все изменилось. Изменилась защита укрытий ребят, как пехоты, так и пилотов. Защищаем немного другим способом и это решает многие проблемы. Оптоволокном работают, они умеют. Это засады в основном на технику. Мы знаем, как их выявлять. Есть посты, наблюдения. Мы выявляем, уничтожаем, в этом направлении работаем уже лучше".

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Ситуация на фронте: важные новости

Накануне о том, что россияне начали профессионально применять беспилотные летательные аппараты, рассказал и командир взвода ударных БпЛА 109-й бригады Егор Фирсов. Он отметил, что последствия этого ощущаются на фронте на протяжении последних месяцев.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают, что российские захватчики определили для себя Торецкое направление как приоритетное для своего наступления. Эксперты ссылаются на недавнюю попытку штурма РФ на этом направлении большой механизированной колонной.

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