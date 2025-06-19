Это сильное время, подчеркнула Лилия Викулова.

Летнее солнцестояние 21 июня - сильное с магической точки зрения время, когда можно настроить себя на удачу. Об этом рассказала астролог Лилия Викулова в своем Instagram.

"Что это значит? Мы можем сами настроить себя, внушить себе определенные мысли, определенные изменения. Так работает наша психика, наше бессознательное. Можно запрограммировать себя на удачу, потому что это сильное время. И, конечно, очень важен контакт с природой или с тем, что живое, настоящее, что растет", - обхяснила она.

По ее словам, в этот день включается сила природы, любви и отношений между людьми:

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"Прекрасное время для зачатия детей или для оздоровления, изменения образа жизни".

Среди других положительных и благоприятных аспектов, которые будут влиять на энергию ближайших дней и недель, астролог выделила важный переход до 6 августа Марса в знак Дева.

"Действия становятся более методичными, не на показ, не для устрашения, а на результат… Марс в Деве - это не стратег, это тактик. И очень хорошо он действует в сменяющихся условиях. Это не очень было присуще Марсу во Льве. Там больше играло эго, эгоизм… Сейчас это уходит, сейчас - больше работа на результат. Поэтому если у вас есть план или желание что-то сделать в своей работе, и есть какие-то конкретные задачи - это прекрасное время, потому что Марс в Деве - трудоголик", - акцентировала Викулова.

Напомним, ранее УНИАН писал, что летнее солнцестояние 21 июня откроет сезон ярких перемен для четырех знаков Зодиака.

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