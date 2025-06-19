Ранее в Украине начался прием заявок на бюджетную субсидию на выращивание хлопчатника.

Украина способна выращивать экзотический хлопчатник, который можно использовать, в частности, для производства пороха. Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила координатор комитета защиты растений и семян УКАБ Анна Каширина.

"Перспективы производства хлопчатника в Украине оцениваются как достаточно многообещающие и стратегически важные, особенно для южных регионов Украины", - говорит специалист.

По ее словам, изменение климата создает благоприятные условия для выращивания теплолюбивой культуры. Точные прогнозы урожая на этот год озвучить сложно, поскольку промышленное выращивание только стартовало в трех областях: Одесской, Николаевской и Херсонской.

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"Эти регионы имеют наиболее благоприятные климатические условия для этой культуры. В прошлом году в Одесской области были заложены опытные посевы на небольших участках (около 5 га), и их урожайность была экспериментальной", - говорит Каширина.

Эксперименты оказались перспективными и подтвердили пригодность хлопчатника к местным условиям.

"Согласно отчету предыдущего года исследований, урожайность хлопчатника без орошения составляла от 0,9 до 3,6 тонн на гектар в зависимости от сорта и агротехнических условий, а на орошении урожайность составила от 0,4 до 3,4 т/га", - добавляет эксперт.

Расходы на выращивание составляют около 30 тыс. грн/га. Поэтому правительство ввело государственную поддержку для аграриев, которые будут выращивать эту экзотическую культуру - 10 тысяч гривень на гектар на урожай текущего года.

Хотя изменение климата делает юг Украины более благоприятным для хлопчатника, все еще существует риск непредсказуемых погодных условий, таких как чрезмерная жара или недостаточное количество осадков, что будет влиять на урожайность. Среди других вызовов - водный баланс, специфические требования к почве и питанию, вредители и потребность в специализированной сельскохозяйственной технике для сбора урожая.

Кроме того, в южных регионах сохраняется высокий уровень опасности из-за боевых действий.

Хлопчатник в Украине - главные новости

Основная причина выращивания хлопчатника - оборонные и стратегические соображения. Из него можно производить порох и другие взрывчатые вещества. Это может уменьшить зависимость Украины от импорта.

Этот вопрос особенно актуален в связи с тем, что союзникам Украины не хватает важных компонентов для производства боеприпасов. Сейчас Европа пытается увеличить производство артиллерийских снарядов, ракет и пуль.

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