Россия не только догнала, а кое-где и опередила Украину по уровню серийного производства беспилотников, говорит Криволап.

Украина потеряла технологическое преимущество в сфере производства дронов и россияне уже опережают нас по некоторым вопросам. Об этом заявил эксперт по вопросам авиации рассказал Константин Криволап в эфире "Киев24".

"Относительно дронов, то мы были впереди. Сейчас россияне нас догнали, а по некоторым вопросам даже опережают. С точки зрения серийности, россияне очень способны изготавливать серийные изделия. Мы преобладали за счет креатива, а россияне берут системностью. С точки зрения инновационных разработок россиян, то во внедрении элементов искусственного интеллекта они дошли до достаточно высокого уровня. У них есть такие наработки, когда ИИ даже находят в "шахедах", - сказал он.

По его словам, сейчас в Украине нужна серьезная государственная и технологическая инфраструктура, чтобы предоставить разработчикам соответствующую экспериментальную, технологическую базы, чтобы организовать наш новый технологический скачок. Без этого, как отметил эксперт, сохранить паритет в "беспилотной войне" будет невозможно.

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Война в Украине - применение дронов

Как сообщал УНИАН, ранее командир взвода ударных БпЛА 109-й бригады Егор Фирсов заявил, что сейчас на фронте чувствуется, что российские оккупанты начали действительно профессионально применять беспилотные летательные аппараты. По его словам, противник очень качественно преуспел в применении FPV-дронов.

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