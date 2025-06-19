Такие дроны представляют значительную опасность, но у ВСУ остается надежный способ противодействия.

Российские модернизированные "Шахеды" со встроенным искусственным интеллектом представляют большую опасность, поскольку не поддаются действию РЭБов и могут самостоятельно распознавать цели. Об этом военный эксперт Павел Нарожный рассказал в комментарии Фокусу.

По его словам, принцип действия дронов-камикадзе с искусственным интеллектом основан на большей самостоятельности и отсутствии необходимости координировать его полет. А подлетая в заданный квадрат, такие дроны самостоятельно выбирают мишени для атаки.

"Такой "Шахед" может лететь в заданный квадрат с помощью инерционной системы наведения, на которую РЭБ не влияет. Там он теоретически способен принимать решения на основе того, что видит. Например, если дрон запрограммирован на распознавание танков по их изображениям, он может самостоятельно идентифицировать цель и ударить по ней. Или же, например, лететь к объекту инфраструктуры, например теплоэлектростанции, и самостоятельно атаковать, скажем, трансформаторную подстанцию. Это представляет большую опасность, ведь в таком случае средства РЭБ становятся неэффективными, и каждый такой дрон придется сбивать физически", - говорит эксперт.

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Он добавил, что найденные на дронах радиомодемы могут работать на значительном расстоянии от места запуска - до 150 км. Это значит, что в зоне поражения могут быть крупные украинские города - Кривой Рог, Запорожье, Сумы, Чернигов и даже Киев, который расположен в 140 км от белорусской границы.

Использование таких "Шахедов" пока является единичным, отмечает Павел Нарожный. По его словам, дроны с элементами искусственного интеллекта пока не представляют реальной угрозы для Сил обороны Украины и гражданского населения, потому что армии РФ пока невыгодно массово применять такие дроны из-за их высокой стоимости. Это единичные экспериментальные образцы, которые больше выполняют роль испытаний новых технологий, чем элементов постоянной тактики.

Кроме высокой стоимости модуля искусственного интеллекта, дополнительным сдерживающим фактором для массового применения таких "Шахедов" является эффективная работа украинских систем радиоэлектронной борьбы. Как отмечает Нарожный, дроны часто сталкиваются с активным воздействием РЭБ, которые либо глушат GPS-сигналы, либо транслируют ложные координаты, затрудняя наведение на цель.

"Чтобы обойти наши РЭБ, россиянам приходится устанавливать дорогие четырех- или даже шестнадцатиканальные антенны. Одна такая антенна стоит десятки тысяч долларов. Это существенно удорожает производство дрона, делая его массовое применение экономически невыгодным", - пояснил эксперт.

Как Россия модернизирует "Шахеды"

Ранее УНИАН писал, что в сбитых российских "Шахедах" находили симки украинских мобильных операторов. Это означает, что дроны получали данные для поражения в режиме реального времени. Эксперты объясняли, что возможность иметь связь с дроном представляет дополнительную опасность: таким образом враг может постоянно собирать разведданные, отслеживать маршрут дрона и фиксировать точку сбивания.

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