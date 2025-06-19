Российская сторона подчеркнула, что может для этой встречи снова прибыть в Стамбул.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что якобы делегация страны-агрессора после 22 июня готова приехать в Стамбул, чтобы "продолжить переговоры с украинской стороной", цитируют росСМИ.

Она подчеркнула, что пока обсуждаются конкретные сроки третьего раунда переговоров, поэтому уже скоро о них станет известно.

Сейчас в Украине пока не отреагировали на слова Захаровой.

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Последние переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ - что известно

Как писал УНИАН, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. После этого президент Владимир Зеленский раскрыл первые детали этой встречи. По его словам, если Россия превратит эти переговоры в пустой разговор, то должны быть новые санкции против страны-агрессора.

Также стало известно, что в Стамбуле во время переговоров Украина и РФ договорились о новом обмене пленными. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, внимание сосредотачивалось на необходимости обмена тяжело больных и на обмене тел умерших.

В свою очередь СМИ сообщили, что в Стамбуле россияне угрожали Украине из-за операции СБУ "Паутина". Тогда российская сторона заявляла, что существует риск срыва любых переговоров и продолжения боевых действий из-за таких шагов.

Однако россияне в очередной раз настаивали на том, что прекращение огня возможно только после выхода украинских войск из Курской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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