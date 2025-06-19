По словам специалиста, уже было найдено одно из таких устройств.

Есть риски, что вражеские "Шахеды" могут в режиме реального времени получать данные для поражения объектов на территории Украины.

Об этом сказал соучредитель и управляющий партнер компании DroneUA Валерий Яковенко в эфире "Киев24", отвечая на вопрос по поводу нахождения в сбитых российских БПЛА сим-карт украинских операторов.

"Наличие любой двусторонней или односторонней связи с дроном - это потенциальная возможность получения врагом разведданных во время выполнения тех или иных боевых или террористических миссий. Когда "Шахед" идет по территории Украины, фактически раскрывая себя, то может демонстрировать наличие определенных размещений сил ПВО и это может корректировать маршруты для следующих волн атаки", - пояснил он.

По его словам, это дает врагу возможность отслеживать маршрут дрона, точку его сбития, чтобы анализировать эффективность украинской ПВО.

"Сейчас мы видим риски того, что "Шахеды" могут в режиме реального времени, не ожидая каких-то сливов в социальных сетях, получать информацию о своем прохождении и это может создавать дополнительные риски. Более того, тот сигнал, который сейчас получили, относительно нового модуля. С ним "Шахед" может менять свои направления работы во время выполнения террористических задач", - отметил Яковенко.

По его словам, на сегодня еще нет подтвержденного факта масштабности производства таких беспилотников, но уже одно из устройств было найдено, поэтому понятно, что россиянами такие разработки ведутся.

Он добавил, что наша страна впереди во многих разработках, но враг учится и пытается копировать.

"Это очень опасно. Украине нужно быть всегда впереди, инвестировать в инновации, масштабировать собственные технологии, то есть нужно быть на полгода впереди всегда для того, чтобы мы имели эффект", - подчеркнул Яковенко.

Как Россия улучшает свои дроны

Ранее Business Insider со ссылкой на британского военного эксперта Джека Уотлинга написал, что Россия оснастила свои дроны-камикадзе SIM-картами украинских мобильных операторов, чтобы улучшить их возможности наведения.

По его словам, SIM-карты в Shahed-136 используются двумя способами. Во-первых, триангуляция от пеленгов базовых станций мобильной связи является дополнительной системой навигации для дрона. То есть это помогает беспилотнику лучше ориентироваться на местности.

Во-вторых, подключение дрона к сети мобильной связи дает россиянам дешевую систему прямой связи с беспилотником, получая от него телеметрические данные во время полета, например, точное место и время его сбития. Эти данные могут быть полезными при планировании последующих ударов.

В то же время специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов сообщил, что в Украине впервые обнаружили "Шахед" с камерой и модулем искусственного интеллекта. Он отметил, что о том, что такой дрон разрабатывается, было известно давно, однако первый факт его применения зафиксирован был только сейчас.

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