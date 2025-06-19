В 1929 году был официально разоружен и полностью заброшен, прежде чем был продан несколько раз на частном рынке.

Разрушенная, но "волшебная" крепость, построенная на крошечном острове, обрела новую жизнь после того, как была заброшена людьми на протяжении десятилетий. Об этом пишет Daily Mirror.

Впечатляющий форт Stack Rock был построен для защиты Великобритании от вторжения с моря: он представляет собой двухъярусную мегаструктуру с казематами (они же огневые точки) на каждом уровне, а также орудийной платформой на крыше.

Отмечается, что первоначальная идея построить Stack Rock восходит к Томасу Кромвелю в 1539 году, но фактически он был построен только в 1850-1852 годах. Позднее, с 1859 по 1871 год, форт был модернизирован - было построено новое здание, которое полностью закрыло оригинальную орудийную башню.

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Теперь форт виден с материка и расположен всего в 730 метрах от побережья Милфорд-Хейвен. Этот крошечный приморский городок медленно превратил свою промышленную репутацию в процветающее туристическое направление благодаря стильно перестроенной пристани для яхт и оживленной гастрономической сцене.

Интересно, что форт, который называли "капсулой времени", считался необходимым для защиты страны от французской агрессии при Наполеоне III, но его значение начало уменьшаться, и к 1895 году большая часть артиллерии внутри была вывезена. Во время Первой мировой войны он был укомплектован небольшим количеством солдат, но никогда по-настоящему не участвовал в боях.

"В 1929 году Stack Rock был официально разоружен и полностью заброшен, прежде чем был продан несколько раз на частном рынке. Как и многие заброшенные острова Великобритании, он был возвращен природой. Теперь, покрытый пышной зеленью, водорослями и мхом в каждой расщелине, остров стал убежищем для нескольких видов морских птиц в этом районе. Сегодня единственная угроза, с которой должен быть готов форт, - это помет чаек и инвазивный плющ", - сказано в статье.

Известно, что остров был куплен Anoniiem еще в 2020 году за нераскрытую сумму. Однако компания, представляющая интересы сообщества, намерена сохранить форт как "живые руины" и исключила возможность превращения сооружения в место для роскошного размещения. Директор компании Anoniiem Ник сказал:

"Мы хотим сохранить его в его нынешнем состоянии, а не в его формальном использовании, поэтому, если его можно стабилизировать в том виде, в котором он есть, в этом удивительном сочетании природы и архитектуры, это и есть цель. Это определенно проект, созданный для страсти, это определенно не способ заработка денег, нет никаких планов на пятизвездочный отель или что-то в этом роде. Это проект по стабилизации, доступности и сохранению его для будущего".

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