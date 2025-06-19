Страшное существо с пастью-присоской и кольцами зубов напугало рыбака, но оказалось живым ископаемым, которое пережило динозавров.

Рыбак в Германии вытащил из Рейна существо с жуткой пастью. Фото странного "улова" уже наделало шума в сети - пользователи сравнивают его с инопланетным монстром, пишет NTK.

Приключение произошло на реке Рейн в Германии, где рыбак по имени Штефан Шир поймал создание, похожее на что-то из фантастического фильма.

"Когда я вытащил его, то едва не уронил удочку. Оно выглядело... ну, как что-то из фильма "Люди в черном". Это было страшно", - рассказал рыбак.

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На фото видно длинное скользкое тело, похожее на угря, с пастью-присоской, внутри которой - кольца острых, как лезвия, зубов.

Монстр с Рейна оказался древним жителем планеты

Неизвестное создание уже прозвали "инопланетянином из воды", но эксперты быстро идентифицировали его как морскую миногу. Это редкое животное не является рыбой в привычном смысле - это бесчелюстное существо, которое живет на Земле уже более 500 миллионов лет.

"Минога - это живое ископаемое. Она почти не изменилась со времен до динозавров", - говорят биологи.

Миноги известны своим паразитическим поведением: они присасываются к другим рыбам, высасывая их соки. Людей они обычно не атакуют, но крупные особи могут присосаться, если их спровоцировать.

В Германии морская минога охраняется как исчезающий вид. Штефан Шир, узнав об этом, выпустил существо обратно в Рейн.

"Я не хотел ему навредить. Это же как встретить живую легенду!" - сказал рыбак.

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