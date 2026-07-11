Командиру 155-й ОМБр предъявили подозрение в похищении и убийстве гражданских лиц

Сам Лучанов пошел в СЗЧ после разоблачения избиения в его бригаде, его разыскивают.

Бывшему командиру 155-й ОМБр имени Анны Киевской, в которой создавали отдел расследований по делам СЗЧ, Станиславу Лучанову было предъявлено подозрение по делу о похищении и убийстве двух гражданских лиц в Киевской области.

Как сообщили в Военной службе правопорядка, совместно с полицией Киевской области они провели оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в ходе которых раскрыли организованную группу, причастную к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских лиц в Киевской области.

В ВСП заявили, что правоохранители установили всех причастных к преступлению, провели задержания в нескольких регионах Украины и сообщили о подозрении бывшему командиру бригады и другим фигурантам дела.

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В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что в настоящее время продолжается установление местонахождения командира бригады, который самовольно покинул воинскую часть.

Сам Лучанов пошел в СЗЧ после разоблачения избиения в его бригаде, его разыскивают.

В командовании ОК "Север" сообщили, что правоохранительные органы проводят следственные действия в связи с событиями, связанными с военнослужащими в/ч А5001. Фигурантов расследования отстранили от исполнения служебных обязанностей, а местонахождение командира части, самовольно покинувшего место службы, устанавливают.

Источники hromadske в Силах обороны Украины и правоохранительных органах сообщают, что девять бойцов 155-й бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области. В то же время источники "Украинской правды" и ZN.UA утверждают, что речь идет также об умышленном убийстве.

По информации источников "Зеркала недели", после бытового конфликта комбриг Станислав Лучанов якобы приказал подчиненным наказать двух жителей села Калиновка в Киевской области. Дело, по данным собеседников издания, расследуется по статьям об умышленном убийстве и незаконном лишении свободы или похищении человека.

Станислав Лучанов возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года. До этого он был начальником штаба 425-го полка "Скала".

Скандалы в ВСУ

Ранее военнослужащему было предъявлено подозрение в избиении двух других военнослужащих в Харьковской области. На момент совершения преступлений он проходил службу в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

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