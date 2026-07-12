Подозрение командиру 155-й ОМБр: СМИ выяснили, что могло стать причиной похищения гражданских

Речь идет о похищении и убийстве братьев Мосейчуков в селе Калиновка Киевской области.

Стали известны некоторые детали конфликта, связанного с командиром 155 отдельной механизированной бригады Станиславом Лучановым, которому недавно объявили подозрение в похищении и убийстве гражданских лиц.

Как сообщило hromadske со ссылкой на жителей села Калиновка Киевской области, похищение гражданских лиц Максима и Романа Мосейчуков могло произойти из-за конфликта с женой Лучанова, которая жаловалась на шум мотоциклов.

Отмечается, что в этом селе жили новая жена командира 155-й бригады Дарина и его теща. По словам местных жителей, Дарина Лучанова жаловалась, что шум от мотоциклов мешал её маленькому ребёнку.

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В материале говорится, что перед похищением бойцы 155-й бригады, которым также объявлено подозрение, ходили по селу, расспрашивая людей об адресах. У военных был список – предположительно, тех, у кого были мотоциклы. В том списке был Сергей Мосейчук – брат убитых Романа и Максима. Их самих там не было.

Бывший военный, крестный отец Максима Мосейчука и друг семьи Василий Дмитриенко рассказал журналистам, что в ночь, когда похитили Максима и Романа, в селе слышались выстрелы. По его словам, через несколько дней отсутствие мужчин заметил их брат Сергей. О похищении в селе узнали от полиции.

Дмитриенко также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения он вместе с отцом братьев Сергеем пошли в армию, но попали в разные подразделения. Когда они встретились в Купянске, Мосейчук-старший рассказал, что на себе вынес раненого побратима. Тот погиб по дороге на позиции – машина с ещё пятью военными наехала на мину.

Как рассказал Дмитриенко, Максим Мосейчук тоже ранее был военным, служил гранатометчиком, в начале полномасштабного вторжения участвовал в обороне Киева и даже подбил два российских танка.

Подозрение бывшему командиру 155 ОМБр и другим военным

Как сообщал ранее УНИАН, бывшему командиру 155 ОМБр Станиславу Лучанову объявили подозрение в похищении и убийстве гражданских лиц в Киевской области. По информации Военной службы правопорядка, раскрыта организованная группа, причастная к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских лиц в Киевской области.

Генштаб ВСУ сообщил, что командир после раскрытия факта избиения в его бригаде самовольно покинул воинскую часть, и в настоящее время его разыскивают.

По данным СМИ, по подозрению в похищении и умышленном убийстве двух гражданских мужчин из Киевской области задержали девять бойцов 155-й бригады. Также СМИ писали, что после бытового конфликта комбриг Лучанов якобы приказал подчинённым наказать двух жителей села Калиновка.

Лучанов возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года. До этого он был начальником штаба 425-го полка "Скала".

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