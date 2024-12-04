В Министерстве здравоохранения уверяют, что пытаются искоренить коррупцию при прохождении ВВК.

Большинство "справок ВВК", которые можно приобрести через интернет, продают не врачи, а обычные мошенники. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр отметил, что процесс прохождения военно-врачебной комиссии оцифровали еще в 2022 году. По его словам, с момента, когда человек пришел в больницу, уполномоченную проводить ВВК, и до получения медицинского заключения - весь документооборот проходит в "цифре". Поэтому в Министерстве здравоохранения понимают, какой врач назначал обследования и какие именно, а также - какой вывод он сделал в итоговом документе.

"Если потом рассматривается какое-то уголовное дело, достаточно быстро, по решению судьи, можно получить все эти документы, потому что в противном случае доступа к врачебной тайне нет, кроме как в судебном порядке", - сказал Ляшко.

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Вместе с тем министр признает, что среди врачей тоже встречаются такие, кто готов идти на нарушение закона.

"Я сейчас вам цифру не озвучу, чтобы не ошибиться, но уголовные дела есть. И как только выявляются какие-то определенные случаи, то совместно с НАПК (Нацагентством предотвращения коррупции - УНИАН) всегда анализируем, что нам надо улучшить в наших процессах, для того, чтобы предотвращать такие случаи в дальнейшем", - рассказал Ляшко.

Мобилизация и ВВК: последние новости

Как писал УНИАН, Минобороны планирует проверить учреждения, которые проводят военно-врачебные комиссии. В министерстве говорят, что такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов как таковых, "чтобы нарушений не было как явления".

Также мы рассказывали, что Минобороны и Минздрав планируют реформировать военно-врачебные комиссии. Главная цель - отделить административную часть процесса от медицинской, чтобы избежать злоупотреблений в пользу и во вред военнообязанным. В частности, для прохождения ВВК военнообязанным больше не нужно будет идти в ТЦК - они смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр.

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