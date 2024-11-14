Ответственность за нарушения в процессе мобилизации распределяется с учетом этапа, на котором это нарушение произошло, отметил Лазуткин.

Министерство обороны Украины планирует инициировать проверки учреждений, которые проводят военно-врачебные комиссии (ВВК) с помощью определенных инспекционных механизмов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин.

"Понятное дело, некоторые вещи требуют проверки. Такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов как таковых, чтобы нарушений не было как явления", – заявил он.

По словам Лазуткина, Министерство обороны "очень чувствительно к этому относится". Спикер добавил, что ответственность за нарушения в процессе мобилизации распределяется с учетом этапа, на котором это нарушение произошло.

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"Если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра, ответственность лежит на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров. Если неправильно вынесено заключение ВВК о годности к службе, например, это является ответственностью ВВК, и реагирование уже должно осуществлять Министерство обороны Украины", – пояснил Дмитрий Лазуткин.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2025 году мобилизация будет продолжена. По его словам, оборонное ведомство дает рекомендацию, сколько нужно мобилизовать людей, чтобы держать фронт, иметь стратегические и оперативные резервы.

Между тем в Министерстве обороны Украины разработали модель цифровизации работы военно-врачебных комиссий (ВВК). Как рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, эти нововведения должны устранить очереди, злоупотребления и чрезмерное давление на ВВК.

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