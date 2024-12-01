Внедрение реформы будет происходить в три этапа.

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий(ВВК). Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

Концепцию реформы представили во время встречи Совета доноров институциональных реформ МОУ. Она будет иметь три этапа и должна завершиться в ноябре 2025 года.

Отмечается, что современная система военно-врачебных комиссий имеет двусторонние недостатки. Она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой стороны не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями. Это создает дополнительные трудности для Вооруженных Сил.

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"Реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных – медицинский и административный. Одни специалисты будут проводить медицинский осмотр для ВВК, а другие – анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров", – говорится в сообщении.

Кроме того, для прохождения ВВК военнообязанным больше не нужно будет идти в ТЦК – они смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Информация оттуда будет попадать в Электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).

Далее данные из этой системы будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую планируют модернизировать под реформу. Будет создана техническая возможность получать данные из ЭСОЗ и электронный кабинет ВЛК. Так, военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними, и вынесет свое решение.

На случайную комиссию будут поступать анонимизированные данные. Члены ВЛК не будут знать, чьи именно документы рассматривают. Такой подход должен исключить манипуляции и злоупотребления.

"На сегодня в контексте ВВК имеем старые бюрократические нормы, которые медленно работают и не вызывают доверия у граждан. Эта реформа нужна, чтобы военнообязанные могли доверять системе. Проходить медосмотр в гражданских учреждениях. Чувствовать, что их права защищены и что после медосмотра их сразу не признают годными, если у них на самом деле есть какие-то болезни. Наше предложение – создать прозрачный и понятный путь, который создаст основу для доверительных отношений и сделает так, чтобы выносились справедливые выводы", – заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что после каждого решения ВВК будет виден цифровой след – речь идет об электронных подписях как врача, так и работника ВВК. Кроме того, выводы комиссий будут сохраняться.

"Все это упростит проверку и мониторинг деятельности ВВК правоохранительными органами", – добавили в Минобороны.

Работа ВВК в Украине: другие новости

В ноябре спикер оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин заявил, что Министерство обороны планирует инициировать проверки учреждений, которые проводят военно-врачебные комиссии(ВВК) с помощью определенных инспекционных механизмов.

Тогда он пояснил, что ответственность за нарушения в процессе мобилизации распределяется, учитывая этап, на котором это нарушение произошло:

"Если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра, ответственность лежит на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров. Если неправильно вынесено заключение ВВК о годности к службе, например, это является ответственностью ВВК, и реагирование уже должно осуществлять Министерство обороны Украины", – сказал он.

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