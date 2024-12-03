Реформа устаревших, "совковых" моделей МСЭК и ВЛК назрела давно. Но особую потребность приобрела после громких коррупционных скандалов. Хотя ведомственное подчинение у этих комиссий разное, общими являются подходы к их реформированию - это уменьшение влияния человеческого фактора и цифровизация.

Начало реформы МСЭК уже положено (соответствующий закон №4030-IX вступил в силу). С 1 января 2025 года будет введена новая модель установления инвалидности, где вместо МСЭК оценивание будут проводить команды врачей-практиков на базе больниц.

Зато реформа ВЛК пока началась только с представления ее концепции. Согласно ей, решение ВЛК будет разделено на два отдельных набора данных: медицинский и административный.

Видео дня

Для прохождения военно-врачебной комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. А данные оттуда будут попадать в Электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).

Впоследствии информация из ЭСОЗ будет попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую модернизируют под эту реформу. В частности создадут техническую возможность получать данные из ЭСОЗ и электронный кабинет ВЛК. Таким образом, военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними и вынесет свое административное решение.

При этом, анонимизированные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не будут знать, чьи документы рассматривают.

В Минобороны отмечают, что это сделает невозможным манипуляции и злоупотребления.

Если проанализировать обновленное приказом Министерства обороны №686 положение о ВЛК, то можно констатировать, что определенные сдвиги уже произошли. Основные изменения касаются организации медицинского осмотра, уточнения сроков его прохождения и дообследований.

Например, лимит на проведение медицинских осмотров составит четыре дня. Если нужны дополнительные лабораторные или инструментальные исследования, общий срок проведения осмотров не будет превышать четырнадцать дней. Граждане, которые недовольны решениями областных ВЛК, смогут обжаловать их в судебном порядке.

Также обновлено Расписание болезней, которым предусмотрены следующие степени годности к военной службе:

годные;

годные к службе в воинских частях обеспечения ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

временно непригодные, нуждающиеся в лечении, отпуске, освобождении от выполнения служебных обязанностей;

непригодные к военной службе с переосвидетельствованием;

непригодные к военной службе.

При этом из Расписания исключено понятие непригодные к военной службе"с исключением с воинского учета". Что это значит? Эти изменения касаются только процедуры проведения ВЛК военно-врачебной экспертизы, а не порядка исключения с воинского учета.

Напомню, для обеспечения воинского учета граждан Украины постановлением Правительства №1487 утвержден Порядок его ведения (с изменениями). Пунктом 22 этого Порядка определено, в частности, что исключение с воинского учета осуществляется в соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе". Он устанавливает (часть 6 статьи 37), что исключению с воинского учета подлежат граждане Украины, которые, в частности, признаны непригодными к военной службе. Такое исключение осуществляется без изъятия военно-учетного документа, в который только вносятся соответствующие данные.

То есть, установление ВЛК непригодности к военной службе по состоянию здоровья является основанием для исключения с воинского учета. Это отражает общий принцип верховенства права, согласно которому законы являются базовыми нормативно-правовыми актами, а подзаконные акты детализируют их положения, не противореча им.

Таким образом, это означает, что в порядке и основаниях для исключения из воинского учета пока не произошло никаких изменений (последние изменения в постановление № 1487 были в октябре текущего года и касались вопросов административного задержания военнообязанных). Законодательные изменения в статью 37 базового Закона "О воинской обязанности и военной службе" относительно сохранения статуса военнообязанных для непригодных не принимались.

Но открытым остается вопрос практического применения ТЦК и СП положений указанных актов, ведь, как показывает судебная практика, с этим есть проблемы.

И для предотвращения различного толкования действующего законодательства, ожидаем услышать официальные разъяснения Правительства и Министерства обороны, которое обеспечивает функционирование системы воинского учета. Единая государственная политика в этой сфере поможет обеспечить порядок и согласованность действий, минимизировать бюрократию и коррупционные риски на местном уровне, а также сделает процессы мобилизации и формирования резерва более прозрачными. Проведение разъяснительной работы будет уменьшать социальное напряжение и способствовать росту доверия к ТЦК и СП и к мобилизационным мероприятиям в целом.

Людмила Крохмалюк, старший юрист юридической компании ADER HABER