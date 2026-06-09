'Следующий мотопробег - в Крым!': штурмовики 'Скалы' создали собственный мотоклуб

Мотоциклисты 425-го отдельного штурмового полка "Скала" приняли участие в крупнейшем мотоциклетном фестивале Украины "Тарасова гора", который ежегодно собирает тысячи байкеров со всей страны. На фестивале полк также официально представил новое объединение мотоциклистов – мотоклуб "Скалы" Assault Riders.

"У нас много людей работает на мотоциклах и в штурмовых отрядах, и в доставке. Также в полку немало военных, которые были байкерами еще в гражданской жизни. Поэтому наше участие в фестивале "Тарасова гора" абсолютно естественно", – рассказывает командир мотовзвода с позывным "Джанго".

Среди участников фестиваля от "Скели" – военнослужащие, которые год назад участвовали в боях на Курской дуге, где мотогруппы полка впервые продемонстрировали эффективность такого подхода во время боевых действий.

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"Командир полка Юрий Гаркавый поддержал участие наших бойцов в мотофестивале и инициативу создания мотоклуба. Он и сам часто садится за руль, начиная с мотоцикла и заканчивая бронетехникой, в совершенстве разбирается в технических характеристиках, подбирает такие мотоциклы, которые помогут эффективно выполнить боевые задачи. Что касается мотоклуба, то мы планируем его развивать. На этот фестиваль приехали бойцы с опытом операции в Курской области, может, в следующий раз вернемся с московской операции. А в целом мечтаем о мотопробеге в Крым", – шутит офицер полка с позывным "Журналист".

Год назад в полку была создана моторота. С тех пор мотоциклы стали важной составляющей боевой работы подразделения.

"Большое количество дронов на поле боя заставляет искать новые решения для сохранения жизни бойцов. Мотоциклы позволяют значительно быстрее преодолевать опасные участки местности. Пока враг думает, что с нами делать, мы уже можем спешиться в нужной точке. Это скорость и маневренность, а в современной войне это очень важно", – говорит "Джанго".

Водителей в мотоподразделения "Скалы" выбирают из числа имеющих опыт вождения в гражданской жизни. Один из таких – командир мотовзвода и инструктор "Лексус" – кандидат в мастера спорта, участник и призер украинских и европейских соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

"Мы учим ребят кроссовой езде. Это езда по бездорожью, болотистой местности, лесной местности. Для этого мы недавно сделали свою мото-полосу "Полоса препятствий". После достаточно длительной подготовки мотоциклистов каждый сдает экзамены", – говорит "Лексус".

Идея создания мотоклуба имеет более глубокий смысл, чем просто общее увлечение техникой. После окончания Второй мировой войны именно ветераны стали основателями первых массовых мотоциклетных клубов в Соединенных Штатах Америки. Вернувшись с фронта, они искали способ сохранить чувство боевого братства, взаимной поддержки и свободы, которые сопровождали их во время службы. Именно тогда начала формироваться современная культура ветеранских мотоклубов.

В "Скале" убеждены, что украинские военные нуждаются в таких сообществах, как мотоклуб. Assault Riders должен стать не только объединением военных мотоциклистов полка, но и местом, где будут храниться традиции братства, взаимопомощи и боевого духа.

Для мотоклуба "Скели" разработали собственную айдентику, изготовили флаги, футболки и наклейки. В дальнейшем футболки Assault Riders будут вручаться военнослужащим полка в качестве символической награды для тех, кто освоил военный мотоцикл и присоединился к сообществу мотобратства "Скалы".

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