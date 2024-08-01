Меньше всего процентов забронированных наблюдается в сфере торговли, финансовой отрасли и других / коллаж УНИАН, фото УНИАН

В Украине около 615 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу из-за бронирования. Больше всего забронированных являются работниками энергетической отрасли. Об этом сообщило Министерство экономики Украины в ответ на запрос издания hromadske.

По состоянию на 31 июля в соответствии с приказами Минэкономики, ведомство приняло 33 782 приказа по бронированию военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.

Распределение количества мужчин, которые имеют бронирование и работают в сферах национальной экономики, госорганах или органах местного самоуправления, примерно следующее:

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  • энергетическая отрасль - 29%;
  • промышленность, производство - 15%;
  • транспорт - 14%;
  • агропромышленный комплекс - 12%;
  • медицина - 6%;
  • оборонно-промышленный комплекс - 5%;
  • органы государственной власти, другие государственные органы - 4%;
  • ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций - 2%;
  • финансовая, банковская сфера - 2%;
  • сфера торговли - 2%;
  • местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления - 2%;
  • другие - 7%.

Бронирование работников в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, для одной из отраслей экономики упростили процесс бронирования работников. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил, что теперь, чтобы получить статус критически важного, предприятию стоит соответствовать двум критериям из семи.

Также юристы ответили, смогут ли ФЛП бронировать себя и своих работников от мобилизации. По их словам, ФЛП пока не может обеспечить бронь себе или своим работникам, поскольку не входит в указанный перечень.

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