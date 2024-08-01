В Украине около 615 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу из-за бронирования. Больше всего забронированных являются работниками энергетической отрасли. Об этом сообщило Министерство экономики Украины в ответ на запрос издания hromadske.
По состоянию на 31 июля в соответствии с приказами Минэкономики, ведомство приняло 33 782 приказа по бронированию военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.
Распределение количества мужчин, которые имеют бронирование и работают в сферах национальной экономики, госорганах или органах местного самоуправления, примерно следующее:
- энергетическая отрасль - 29%;
- промышленность, производство - 15%;
- транспорт - 14%;
- агропромышленный комплекс - 12%;
- медицина - 6%;
- оборонно-промышленный комплекс - 5%;
- органы государственной власти, другие государственные органы - 4%;
- ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций - 2%;
- финансовая, банковская сфера - 2%;
- сфера торговли - 2%;
- местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления - 2%;
- другие - 7%.
Бронирование работников в Украине - последние новости
Как писал УНИАН, для одной из отраслей экономики упростили процесс бронирования работников. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил, что теперь, чтобы получить статус критически важного, предприятию стоит соответствовать двум критериям из семи.
Также юристы ответили, смогут ли ФЛП бронировать себя и своих работников от мобилизации. По их словам, ФЛП пока не может обеспечить бронь себе или своим работникам, поскольку не входит в указанный перечень.