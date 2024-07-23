Сейчас есть список предприятий, работников которых можно бронировать.

В Украине на фоне войны продолжается мобилизация, а также бронирование от службы в армии. "Фокус" опросил юристов относительно этой процедуры, порядок которой утвержден постановлением Кабмина.

Как отмечается, военнообязанных можно забронировать, если они:

работают или проходят службу в органах госвласти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей военных в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина.

Партнер, адвокат Адвокатского объединения "Verity Group" Константин Рыбалко добавляет, что действующее законодательство не предусматривает возможность бронировать работников ФЛП-работодателей.

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"В свою очередь в Верховной Раде Украины зарегистрированы законопроекты, которые предлагают предоставить возможность работодателям осуществлять так называемое "экономическое бронирование", в том числе, такая возможность предусмотрена и для ФЛП-работодателей. На сегодняшний день данные законопроекты на стадии обсуждения в соответствующих комитетах Верховной Рады Украины", - говорит юрист.

Из этого следует, что ФЛП пока не может обеспечить бронь себе или своим работникам, поскольку не входит в указанный перечень. Однако существует мнение, что предприятие, которое привлечено к важным мобилизационным задачам, могло бы стать исключением. Есть и те, кто не согласны с подобным. Дело в том, что бронирование предусмотрено для юридических лиц, а ФЛП к ним не относится.

Возможно, в отдельных случаях ФЛП, который выполняет критически важные функции или обеспечивает такие услуги, мог бы получить бронирование, но для этого нужны изменения в законодательство.

Бронирование от мобилизации - последние новости

Как сообщал УНИАН, 17 июля в "Дії" заработало электронное бронирование и отныне руководители критически важных предприятий отныне могут бронировать сотрудников онлайн.

Уже около 3 тыс. компаний воспользовалось системой, при этом процент отказов в бронировании сотрудников довольно небольшой.

После получения выписки о бронировании, работодателю или работнику не нужно сообщать об этом в ТЦК и СП, поскольку информация сразу обновляется в мобильном приложении "Резерв+". Также в нем доступна возможность сгенерировать PDF и при необходимости распечатать его.

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