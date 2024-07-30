Некоторые изменения еще не вступили в силу.

Для предприятий, занимающихся перевозками, изменили правила бронирования сотрудников. Это предусмотрено изменениями в постановление Кабмина №76, сообщил в Facebook заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

По его словам, теперь, чтобы получить статус критически важного, предприятию следует соответствовать двум критериям из семи. Ранее речь шла о трех критериях. Это облегчает подачу пакета документов. Например, стоит иметь соответствующую лицензию, но не иметь налоговой задолженности.

Также, внесены изменения в приказ Мининфраструктуры №303 (подписание и публикация ожидается на следующей неделе). Если же перевозчик имеет все основания для признания критическим, то может уже сейчас подавать документы.

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Среди ключевых изменений в приказе:

расширение перечня предприятий, которые могут подаваться на признание критическими – речь идет о перевозчиках, которые выполняют нерегулярные перевозки и автостанциях;

возможность подаваться компаниям, которые выполняли перевозки не только в 2022 году, но и тем, кто начал деятельность в 2023-2024 годах;

отмена необходимости подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов;

Чиновник подчеркнул, что все изменения в 303 приказ вступят в силу после регистрации акта Минюстом. Практически это означает, что подавать пакеты документов с учетом изменений можно только после того как обновленный приказ вступит в силу.

Что касается бронирования ФЛП, пока они не могут получить статус критического, потому что это противоречит закону. Поэтому исправить такую ситуацию могут только законодательные изменения.

Деркач также напомнил алгоритм бронирования сотрудников. Сначала предприятие, соответствующее критериям, подает пакет документов в Мининфраструктуры, где получает статус критически важного. Далее можно в "Дії" забронировать сотрудников.

Бронирование от мобилизации

УНИАН выяснил, как получить бронь от мобилизации с 1 августа 2024 года. Некоторые предприятия и организации в Украине могут забронировать своих сотрудников от мобилизации. Законопроект №10449, который действует с мая 2024 года, регулирует не только правила призыва, отсрочки и штрафов, но и брони.

С 17 июля, когда на портале "Дія" полноценно заработал сервис электронного бронирования, 3 тыс. компаний воспользовалось системой, при этом процент отказов в бронировании сотрудников довольно небольшой.

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