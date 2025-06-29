29 июня и в церковном, и в светском календаре отмечается несколько праздников.

29 июня - интересная дата народного календаря с большим количеством обрядов. Праздник сегодня в Украине посвящен молодежи, а в мире - экологии. Православные верующие чествуют двух учеников Христа.

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Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране в сегодняшнюю дату родились такие деятели, о которых стоит помнить потомкам - писательница Олена Пчилка и кинорежиссеры Виктор Гресь и Михаил Ильенко.

Официальный праздник сегодня - День молодежных, юношеских и детских организаций. Эти движения развивают детей и приобщают к интересному досугу.

Какой сегодня праздник церковный

В старом стиле в эту дату церковь чтила епископа Тихона Амафунтского, которому молятся об избавлении от зубных болезней.

О том, какой сегодня церковный праздник по новому стилю, нужно знать всем христианам, чтобы почтить двух знаменитых апостолов. В День Петра и Павла можно посетить богослужение. Чтобы попросить исцеления или укрепления отношений, читают молитвы Петру и Павлу.

Какой сегодня праздник в мире

Главная экологическая инициатива 29 июня - Всемирный день тропических лесов, важного для всей планеты биотопа. Такие места очень страдают от вырубки и загрязнения.

Других международных событий нет, но известны национальные праздники сегодня в разных странах - День рыбака в Гренаде, День независимости в Сейшелах, День ветеранов в Нидерландах, День риса в Непале и День инженера в Эквадоре.

В мировой истории были известные именинники этого дня, среди которых часто вспоминают поэта Джакомо Леопарди, писателя Антуана де Сент-Экзюпери, футболиста Джуда Беллингема, певица Николь Шерзингер.

Какой праздник 29 июня в народе

В давние времена Петра и Павла был очень важным и общеизвестным торжеством. Крестьяне называли его "макушкой лета" и начинали готовиться к жатве. Для хорошего урожая пекли обрядовую выпечку из первых зеленых колосков. К сегодняшней дате обязательно убирали и украшали дома, надевали лучшую одежду. С утра верующие шли в храм, днём устраивали застолья, а вечером и ночью гуляли молодые люди.

У украинцев 29 июня - праздник, богатый обычаями. Считается, что нужно сходить на рыбалку и приготовить блюдо из рыбы, поскольку апостол Пётр покровительствует рыбакам. Для крепкого здоровья надо умыться водой из трёх разных источников, а для плодовитости скота - накормить животных жёлтыми цветами.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки могли предсказать, какая погода будет в ближайшее время, и для этого пользовались поговорками:

с этого дня перестает петь кукушка;

пчелы и оводы стали агрессивнее - к грозе;

отцвела липа - к ранней осени.

Помня, что сегодня за праздник празднуют верующие, не стоит забывать и о его ограничениях. Под запретом ругань, ссоры, тяжелый физический труд. По давним приметам нельзя есть свежие ягоды и фрукты, иначе будут проблемы со здоровьем.

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