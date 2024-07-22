Уже забронировались 32 тыс. работников критически важных предприятий.

С 17 июля, когда на портале "Дія" полноценно заработал сервис электронного бронирования, около 3 тыс. компаний воспользовалось системой, при этом процент отказов в бронировании сотрудников довольно небольшой.

О первой статистике и основных причинах отказов в бронировании в эфире телемарафона рассказала заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ткач.

"С помощью электронного бронирования уже забронировались 32 тысячи работников критически важных предприятий. Бронировали компании как и частные, так и государственные предприятия, и коммунальной собственности. Поэтому, такой большой перечень компаний. Сейчас в Едином перечне компаний, которые могут бронировать, уже около 8 тыс. 500 компаний, которые имеют соответствующий статус. Где-то около 3 тыс. компаний уже приняли участие в электронном бронировании", - акцентировала Ткач.

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Отказов в бронировании немного.

"Это небольшое количество. В основном, это работник или уже забронирован, например, его повторно хотели забронировать. Или лицо не найдено в реестре военнообязанных, или лицо не находится в трудовых отношениях", - назвала основные причины Ткач.

Ранее компании сообщали о трудоустройстве через портальные отчеты, а сейчас набор на предприятия происходит постоянно, в реальном времени. Поэтому создали такой механизм, который упростит предприятиям способ подачи этой информации.

"На портале Пенсионного фонда Украины они смогут в течение двух дней со дня трудоустройства подать сообщение соответствующее. И в течение двух суток как раз информация обновится и у этого сотрудника будет уже возможность забронировать", - подчеркнула Ткач.

Также через "Дію" можно забронировать и одного отдельного работника. Для этого руководитель может зайти на портал и выбрать одного или двух, в зависимости от количества работников компании и соответствующего лимита.

"Раньше вообще подавали списком. И, если у одного сотрудника возникала какая-то невозможность пройти проверку, то весь список отправлялся уже без рассмотрения. Надо было начинать все сначала. В нашем случае этого не нужно делать. То есть, если предприятие подает список из 100 человек и у одного не прошла проверка, то тогда только он не забронирован, а все остальные - 99 соответственно забронировались", - пояснила Ткач.

После получения выписки о бронировании, работодателю или работнику не нужно сообщать об этом в ТЦК и СП, поскольку информация сразу обновляется в мобильном приложении "Резерв+". Также в нем доступна возможность сгенерировать PDF и при необходимости распечатать его.

"И вскоре такая же возможность появится на портале "Дія", - акцентировала Ткач.

В процессе бронирования, после осуществления всех необходимых проверок, автоматически работник переводится на специальный воинский учет и эти изменения уже фиксируются в реестре военнообязанных.

"Сразу в реестре делается запись о бронировании и дату последнего дня бронирования. И эта информация, поскольку "Резерв+" отображают как раз информацию из реестра, то сразу как появилась запись в реестре, так информация обновляется. То есть, не нужно никаких подтверждений ни со стороны ТЦК, ни со стороны других министерств", - подчеркнула Ткач.

Бронирование от мобилизации - последние новости

Как сообщал УНИАН, 17 июля в "Дії" заработало электронное бронирование и отныне руководители критически важных предприятий отныне могут бронировать сотрудников онлайн.

По информации Минэкономики, алгоритм бронирования следующий: Министерства, ОВА вносят в Единый перечень предприятия, учреждения и организации которые, в соответствии с законодательством, имеют право бронировать работники; руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, подает на портале "Дія" списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью; система автоматически проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли его данные в реестре Оберіг; "Дія" в течение суток направляет уведомление руководителю о результате рассмотрения.

В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования и с этого момента он считается забронированным, а в приложении "Резерв+" появляется информация о бронировании.

По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, в целом в Украине для обеспечения военных нужд можно забронировать от мобилизации 1,2 миллиона человек, учитывая, что уже забронировано от мобилизации 800 тысяч человек, критически важные предприятия еще имеют запас для бронирования важных работников.

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