Оказывается, динозавры были значительно медленнее, чем считалось до сих пор.

Несмотря на то, что следы ископаемых животных широко используются для оценки скорости их передвижения, новое исследование ставит под сомнение точность таких подсчетов. Согласно выводам ученых, динозавры могли быть значительно менее быстрыми, чем считалось ранее, пишет Interesting Engineering.

Ранее считалось, что динозавры, такие как велоцираптор, были хищниками, которые могли развивать скорость до 64 км/ч. Такие представления базировались в основном на ископаемых следах, для анализа которых с 1976 года применяли формулу, разработанную ученым Р. Макнилом Александером. Она учитывала длину шага, высоту бедра и масштабирующий коэффициент, выведенный из исследований современных млекопитающих.

Однако новое исследование ученых Великобритании опровергает теорию о "быстрых динозаврах".

Видео дня

Чтобы проверить обоснованность старого утверждения, исследователи из Университета Джона Мурса в Ливерпуле взяли в качестве аналога современную птицу - шлемоносную цесарку (Numida meleagris), которая, как и многие тероподы, передвигается на двух ногах. Строение ее конечностей и ступни подобно таковым у мелких динозавров, что делает ее идеальным "модельным организмом" для изучения следов движения.

Как проверяли старую формулу на современных птицах

Хотя палеонтологи уже давно полагаются на ископаемые следы для анализа поведения динозавров, формула Александера была выведена на основе данных о млекопитающих. А валидации этой формулы на птицах - прямых потомках динозавров - почти не проводили.

Команда сняла цесарок, которые ходили и бегали по разным типам грязи, с помощью высокоскоростных камер. Затем они оцифровали полученные следы и применили ту же формулу Александера.

Результаты оказались неожиданными: формула систематически завышала скорость движения цесарок. Например, если птица двигалась со скоростью всего 1 км/ч, то по формуле вычисляли, что она бежала 4,7 км/ч.

Главная проблема - в типе почвы. Следы формируются только на мягких поверхностях, таких как грязь, а формула Александера создавалась для условий твердого, сухого грунта или даже беговой дорожки. Грязь растягивает следы, увеличивает длину шага - и, соответственно, создает иллюзию более быстрого движения. Это означает, что динозавр, который медленно проходил по грязи, мог быть ошибочно идентифицирован как хищник, мчащийся за добычей.

Впрочем, это исследование не означает, что динозавры никогда не бегали. Но оно свидетельствует, что скоростные оценки на основе следов являются неточными и могут вводить в заблуждение.

"Хотя следы могут давать определенное представление о поведении динозавров, использовать их для точных подсчетов скорости пока слишком ненадежно", - отмечается в исследовании.

Другие новости о динозаврах

Как сообщал ранее УНИАН, недавно ученые выяснили, как "Река смерти" убила десять тысяч динозавров за один день. Речь идет о древнем русле реки в Канаде, которое было названо "Рекой смерти" после того, как на этом месте нашли более десяти тысяч костей динозавров. Исследования показали, что все они датируются одним моментом 72 миллиона лет назад. Считается, что более 10 000 динозавров погибли за один день из-за непогоды, которая, вероятно, затопила популярный маршрут миграции.

Также ученые открыли новый вид одних из самых ранних хищных динозавров. В 1980-х годах в скальных породах на территории Индии были обнаружены окаменелые останки раннего динозавра, и теперь ученые узнали, что они принадлежали виду Maleriraptor kuttyi. Это маленький и проворный хищник, который обитал на Земле примерно 220 миллионов лет назад в норийскую эпоху триасового периода.

Вас также могут заинтересовать новости: