Удаление этих растений из сада может стать настоящей проблемой.

Многие опытные и даже начинающие садоводы сталкивались с растениями, которые проще посадить, чем потом от них избавиться. Агрессоры хорошо размножаются и в борьбе за жизненное пространство подавляют соседей. А выкопать их, чтобы окончательно избавиться, бывает достаточно сложно. Английский профессиональный садовник Дрю Свейнстон в статье для Homes and Gardens рассказал, как он пытался избавиться от нежелательных растений.

Дрю Свейнстон пишет, что ему часто доводилось вступать в борьбу с инвазивными растениями. Он говорит растениях, которые вытесняют все другие виды и от которых сложно избавиться, потому что они прорастают вновь и вновь даже от небольшого, случайно забытого, кусочка корня. Пять из этих растений он никогда бы не посадил повторно, и вот о каких растениях речь.

Японская анемона

Это популярный осенний цветок, которые многие с удовольствием сажают на клумбу. Но этот цветок очень обильно рассеивается и активно распространяется корневищами. Он легко выходит за пределы отведенного пространства и постоянно расширяет свое присутствие. Садовник советует регулярно выкапывать кусты и обрезать корни, если вы все-таки хотите сохранить анемону в своем саду.

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Физалис

Многие любят физалис или китайский фонарик за его белые цветы и характерные красные плоды-коробочки, которые украшают клумбы осенью. Но физалис также очень агрессивен и легко шагает по участку. Благодаря подземным корням физалис может появиться далеко от первоначального места посадки. По словам Дрю, его изначально нужно хорошо ограничить, чтобы избежать проблем в будущем. Особое внимание он советует обратить на род физалиса капский крыжовник (Physalis peruviana). Это растение производит множество семян и от него трудно избавиться, поэтому лучше совсем не сажать в саду.

Хрен

Огородники часто сажают хрен на грядки, но потом долгие годы мучаются, пытаясь отыскать все корни, чтобы удалить его. Свейнстон пишет, что однажды пытался удалить хрен с одного из участков, но сколько бы не копал, не мог этого сделать – с каждым годом хрен всходил снова и снова. Садовник отмечает, что корни этого растения уходят на трехметровую глубину и если кусту уже несколько лет, то он будет прорастать даже из самых небольших кусочков корня. По его словам, попытки избавиться от укоренившегося хрена могут перерасти в настоящий кошмар.

Лавровишня

Этот быстрорастущий кустарник используется как живая изгородь или экран, поскольку вырастает на метр за сезон. Но если не заниматься регулярной обрезкой, то лавровишня сильно разрастется и лишит соседей света, питания и полезного пространства. Он говорит, что с учетом опыта никогда не посадил бы лавровишню снова, поскольку провел слишком много времени, обрезая эти кусты. Кроме того, ягоды лавровишни токсичны для домашних животных, в том числе для собак.

Мята

Следующее растение-агрессор из списка Дрю Свейнстона – это перечная мята. Он вспоминает бордюры из мяты, посаженные в одном из садов, которые он пытался убрать. Для удаления всех корешков ему даже пришлось просеивать почву. Но каждый забытый пучок мяты быстро разростался и конкурировал с соседями. При этом мята продолжала разбрасывать длинные подземные корни в стороны, захватывая все новые участки. Если вы хотите выращивать мяту, говорит садовник, то сажайте ее в горшки.

Больше о том, почему не стоит давать мяте свободно расти

Как писал УНИАН, мята может вырасти до 60 см в высоту за один вегетационный сезон и до 60 см за год в ширину. Это очень привлекательно для пчел, но не очень хорошо для соседей по грядке, и именно поэтому ее не советуют выращивать в саду. Но есть достаточно простое решение - мяту можно посадить в горшок, а затем погрузить горшок в почву в более крупном контейнере или прямо в земле.

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