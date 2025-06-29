Давайте проверим, насколько вы внимательны.

Словесные головоломки, как и задачки с числами и другие оптические иллюзии, в последнее время пользуются большой популярностью среди интернет-сообщества.

Знали ли вы, что регулярное решение таких задач полезно для вашего мозга. Оно способствует улучшению памяти, логического и критического мышления и проверяет вашу внимательность к деталям. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов. Готовы?

Мы создали коллаж с десятками хаотично расположенных букв, где-то среди них мы спрятали слово "поле", и вы должны его найти. Справиться нужно очень быстро, ведь на ответ у вас будет всего 8 секунд.

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Вы в игре? Тогда начинаем отсчет времени. Но сначала небольшая подсказка: слово может быть спрятано по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Время пошло!

Что ж, 8 секунд исчерпаны, удалось ли вам найти спрятанное слово? Если вы справились за такое ограниченное время, у вас действительно очень острое зрение. Вы также очень внимательный к мелочам человек, который может вычленить основную информацию из общей картины.

А тем, кто не уложился в отведенное время, предлагаем вернуться к изображению и попробовать поискать слово еще раз. Забудьте о таймере, просто сосредоточьтесь на конечной цели.

Ответ:

Другие головоломки от УНИАН

Если вам нравятся задачки на внимательность, у нас есть для вас кое-что интересное. Попробуйте найти кабачок среди крокодилов. Справиться надо за 7 секунд.

Или же можете проверить свои способности в головоломке, где надо отыскать слово "ягода". На ответ у вас будет всего 9 секунд.

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