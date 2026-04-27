Как сказать 'приторный' и 'не обольщайся' на украинском: ответ языковеда вас удивит

В переносном смысле слово "приторный" описывает что-то чрезмерное, неестественное или вызывающее неприятное впечатление своей "переслащенностью".

В бытовом украинском языке иногда употребляют заимствованные из русского языка слова и обороты, ведь не могут найти правильные соответствия. Кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Александра Касьянова рассказала УНИАН, как перевести такие слова, как "приторный" и "не обольщайся" на украинский язык и не потерять смысл.

Как перевести на украинский язык слово "приторный"?

"Приторный" - это тоже калькованное слово, русизм. Ошибочно его так и переводят на украинский язык - приторный, но такого слова не существует, его нет в словарях. В частности, если мы посмотрим в словарях еще до советского периода, например, в словарь Бориса Гринченко, который не испытал влияния российской пропаганды, то мы получим такие соответствия, опять же, зависящие от контекста: скучный, тошнотворный, сладковатый, приторный, переслащенный", - рассказала Касьянова.

Видео дня

Она добавила, что это слово может употребляться в разных значениях в зависимости от контекста. В прямом значении, когда речь идет о вкусе, оно означает чрезмерно сладкий, сладковатый, такой, что вызывает даже чувство отвращения.

В переносном значении "приторный" описывает что-то чрезмерное, неестественное или такое, что вызывает неприятное впечатление своей "переслащенностью". В таких случаях могут употребляться слова "нудотный", "скучный", а также "оскомистый" - такой, что аж зубы сводит.

Если речь идет о человеке, то в таких случаях украинский язык передает это через описательные конструкции, а не одним точным словом, говорит эксперт.

"Отдельно можно упомянуть, что в русском языке наряду с "приторный" существует также "льстивый", который передает оттенок льстивости, то есть чрезмерной, неискренней приятности в общении. Тогда в украинском языке мы скажем, если в переносном значении, что этот человек слишком слащавый, в ироническом смысле или в саркастическом", - пояснила языковед.

Как сказать "не обольщайся" на украинском?

По словам Касьяновой, "не обольщайся" имеет иронический оттенок в русском языке, а в украинском языке именно такую конструкцию найти не удастся. Впрочем, есть эквиваленты, которыми можно передать смысл этого выражения.

"Например, не лелей иллюзий, я бы перевела. Или же не поддавайся искушению, или есть еще такое выражение "смотреть на мир через розовые очки" - это тоже можно использовать, но опять же - все будет зависеть от контекста. Мы можем одно и то же значение разными словами перевести в разных контекстах", - подчеркнула лингвист.

Если речь идет о рабочих моментах, можно сказать: "не радуйся быстрым успехом" или "не живи иллюзиями". Также возможны варианты "не радуйся преждевременно" или "не поддавайся преждевременным надеждам".

Что такое "обольщение"? Как сказать на украинском "обольщаться"?

Слово "обольщение" в украинском языке наиболее точно переводится как "соблазнение".

Но когда речь идет о форме типа "обольщайся", возникают нюансы. Дословное "очаровывайся" звучит неестественно для украинского языка, поскольку глагол "очаровывать" обычно означает действие, направленное на другого человека, а не на самого себя, пояснила филолог.

В таких случаях более естественным украинским эквивалентом будет "спокушатися" или "піддаватися спокусі". Именно глагол "спокушатися" передает действие, направленное на себя, когда человек сам поддается влиянию или иллюзии.

Лингвист объяснила, что часть калькированных форм появилась из-за длительного периода влияния русского языка на украинский в советские времена. Тогда происходило целенаправленное редактирование словарей и текстов, в результате чего часть исконно украинских слов и конструкций вытесняли или заменяли на более похожие к русским.

В результате в речи закрепились кальки, которые сегодня воспринимаются как "привычные", хотя они не всегда соответствуют нормам украинского языка.

справка Александра Касьянова Кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Александра Андреевна Касьянова — кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Специализируется на экспериментальной фонетике, орфоэпии и языке СМИ, является координатором отдела по связям с общественностью института и гарантом образовательной программы для иностранных студентов. Также работает в Киевской Малой академии наук учащейся молодежи в отделении украинской филологии.

