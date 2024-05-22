Соответствующим законопроектом предусматривалось, в частности, предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа, отметил депутат.

Верховная Рада Украины провалила в повторном втором чтении законопроект о введении административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что речь идет о проекте закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы относительно установления админответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения (№10195).

За его принятие, сообщил Железняк, проголосовали всего 190 депутатов, а возвращение к его рассмотрению тоже провалили - 216 голосов. Так, законопроект считается полностью отклоненным.

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"Что там должно было быть... вводили админответственность за нарушение мер режима военного положения, в том числе комендантского часа, в виде штрафа", - написал он и добавил, что соответствующие протоколы должна была составлять полиция, а привлекать к ответственности - суд.

Законопроект предусматривал дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2, установив админответственность за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Предполагалось также предоставить право органам полиции осуществлять административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа.

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Как сообщал УНИАН, в октябре в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Граждан предлагали штрафовать на сумму от 8 тыс. 500 до 17 тыс. грн. Бизнес за нарушение комендантского часа, согласно предложениям, должен был бы уплатить штраф в размере от 51 тыс. до 102 тыс. грн.

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