Пивненко отметил, что введение в Ставку позволило ему понять, как работает страна работает во время войны.

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, что изменил в военном формировании после своего назначения девять месяцев назад.

"Первое, что меня волновало - боевая и спецподготовка подразделений. Мы увеличили количество учений в четыре раза. Создаем новые учебные центры, увеличиваем их способности. Если бы их сформировали еще в 2008-2009 годах, было бы легче. Мы были бы более готовы к войне. Хотя уже тогда в планах России были и Крым, и другие территории. Сейчас оставалось бы наладить только комплектование подразделений и работать по направлениям, чтобы обеспечить вооружением, военной техникой, FPV-дронами, средствами РЭБ, боеприпасами", - заявил он в интервью LIGA.net.

По словам командующего, сейчас более 10 стран помогают в обучении украинских гвардейцев - от индивидуальной до коллективной и специальной подготовки. Также развивается и сержантский корпус, поскольку эта роль в армиях НАТО достаточно важна. Это то звено, которое непосредственно работает с бойцами. В прошлом году было подготовлено около 350 военнослужащих рядового и сержантского состава.

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"Через ТЦК и рекрутинг набираем людей и распределяем их в учебные центры. Там даем базовую подготовку. Это - пять недель, затем отправляем личный состав в подразделения, где они проходят коллективную подготовку и слаживание. Или готовим по специальным направлениям, если кто-то для себя выбирает, хочет ли он, например, управлять дронами, быть снайпером или танкистом", - отметил Пивненко.

Он рассказал, что сейчас в НГУ более 500 мобильных и стационарных огневых групп, которые работают для усиления ПВО, сбивают "шахеты", крылатые ракеты и самолеты.

"Другое крайне важное направление работы - это разминирование. У нас 50 групп разминирования, которые привлечены к очистке сельскохозяйственных земель, населенных пунктов, линий электропередач и дорог. Только с начала полномасштабного вторжения они обнаружили и обезвредили 38 000 взрывоопасных предметов: от противотанковых мин и неразорвавшихся снарядов до минных ловушек и обследования даже трофейной техники. Их подготовка безусловно должна быть тщательной", - добавил командующий.

Пивненко отметил, что введение в Ставку позволило ему понять, как работает страна работает во время войны и что действительно много работы проводится. У него также спросили об общении с президентом Владимиром Зеленским. Командующий отметил, что напрямую с главой государства не коммуницирует, поскольку есть определенная вертикаль - он подчиняется именно министру внутренних дел Игорю Клименко.

"Я командующий Нацгвардии - подразделений, которые выполняют задачи на фронте и имеют правоохранительные функции. Прямой коммуникацией занимались должностные лица в пределах своих полномочий. Есть глава МВД. Он очень поддерживает НГУ. В том числе - в вопросе социальной защиты людей. Например, тех, кто выходит из российского плена. На сегодня уже освобожден 681 гвардеец, большинство остаются на службе. Из рядов НГУ уволилось до 30 военнослужащих, мы с ними поддерживаем связь, предлагаем трудоустройство. Это в первую очередь должности в подразделениях социального обеспечения, инструкторы в учебных центрах", - рассказал командующий.

Он также поделился, что не просто знаком с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским лично, но и выполнял задачи под его руководством на Харьковщине, в Бахмуте.

"Это - системный человек. Но он не боится новейших технологий и готов внедрять их в Вооруженных силах. Я вижу серьезную реструктуризацию ВСУ, их подходов. Они создают резервы. Проводят аудит подразделений, усиливают бригады, которые удерживают опасные участки", - добавил Пивненко.

Другие заявления Командующего НГУ

Ранее Пивненко также акцентировал, что без процесса мобилизации - не будет ротации военных. А это плохо для Украины, поскольку люди на войне истощаются. Никто не может воевать без передышки в течение 2-3 лет подряд.

Пивненко уточнил, что в контекстепродвижения РФ вглубь Украины есть разные риски. Мы можем говорить о возможной угрозе для Харькова, Сум, в целом о Запорожском направлении. Хотя для оккупантов Часов Яр - также важная история с точки зрения "военных побед". "Они о нем не забудут. Мы это знаем", - сказал он.

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