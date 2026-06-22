Во Львове представили мобильное приложение MISTO для доступа к основным городским сервисам

Во Львове состоялась официальная презентация единой цифровой платформы MISTO, которая объединила около десяти важнейших муниципальных сервисов и актуальных информационных источников для жителей города. Новое приложение призвано стать универсальной точкой доступа к услугам, которые ранее были разбросаны по отдельным цифровым платформам, сообщили во Львовском горсовете.
Отныне пользователи могут одним кликом оплачивать почасовую парковку, отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени, находить ближайшие укрытия, записываться на прием в ЦНАПы и просматривать актуальные графики ограничений электроснабжения.
Кроме того, в систему интегрированы оповещения о воздушных тревогах, городские опросы, напоминания об общенациональной минуте молчания, а также мониторинг показателей качества воздуха и метеорологические данные.
По словам заместителя городского головы по вопросам цифровой трансформации Елены Гунько, главной целью проекта является оптимизация времени горожан и максимальное упрощение их взаимодействия с муниципальными структурами. Архитектура приложения позволяет гибко расширять его функционал в соответствии с запросами сообщества.
Среди функций, которые уже доступны пользователям:
- почасовая парковка;
- движение общественного транспорта в режиме реального времени;
- уведомления о воздушных тревогах и карта укрытий;
- графики отключения электроэнергии;
- напоминания о минуте молчания;
- запись в ЦНАП;
- городские опросы;
- важные новости и объявления;
- туристическая карта города;
- прогноз погоды и показатели качества воздуха.
В ближайших планах разработчиков – интеграция электронного билета, добавление сервиса оплаты штрафов за нарушение правил парковки, внедрение инструментов для подачи петиций и голосования, а также развертывание дополнительных информационных карт.
Руководитель проекта Антон Максименко подчеркнул, что платформа создавалась как эффективный инструмент, где все критически важные для повседневной жизни функции наконец-то собраны в рамках единого интерфейса.
Скачать приложение MISTO можно бесплатно в официальных магазинах мобильных приложений, в зависимости от операционной системы вашего смартфона:
- Для iPhone: в магазине App Store.
- Для смартфонов на Android: в магазине Google Play.
Для поиска просто введите в строку поиска магазина название "MISTO" (или "MISTO Львов"). В настоящее время платформа уже работает и доступна для загрузки.
Отмечается, что Львов стал очередным областным центром, где заработала эта система. Ранее аналогичные цифровые решения в рамках единой платформы MISTO уже были успешно развернуты в Буче, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске и Одессе.
Обновления в приложении "Дія" – последние новости
В марте в государственном мобильном приложении и на портале "Дія" обновили правила бронирования сотрудников для оборонного сектора и предприятий, имеющих критическое значение для Вооруженных Сил Украины. Согласно сообщению пресс-службы сервиса, новые условия позволяют специалистам приступать к выполнению обязанностей, даже если их статус еще не урегулирован окончательно.
Распространяемые в Украине слухи о том, что государственное приложение "Дія" станет платным из-за изменения статуса профильного госпредприятия и его преобразования в акционерное общество, не соответствуют действительности. В Министерстве цифровой трансформации официально заверили, что введение каких-либо платных услуг для граждан не планируется.