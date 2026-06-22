Во Львове представили мобильное приложение MISTO для доступа к основным городским сервисам

Цель проекта – оптимизация времени горожан и максимальное упрощение их взаимодействия с муниципальными структурами.

Во Львове состоялась официальная презентация единой цифровой платформы MISTO, которая объединила около десяти важнейших муниципальных сервисов и актуальных информационных источников для жителей города. Новое приложение призвано стать универсальной точкой доступа к услугам, которые ранее были разбросаны по отдельным цифровым платформам, сообщили во Львовском горсовете.

Отныне пользователи могут одним кликом оплачивать почасовую парковку, отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени, находить ближайшие укрытия, записываться на прием в ЦНАПы и просматривать актуальные графики ограничений электроснабжения.

Кроме того, в систему интегрированы оповещения о воздушных тревогах, городские опросы, напоминания об общенациональной минуте молчания, а также мониторинг показателей качества воздуха и метеорологические данные.

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По словам заместителя городского головы по вопросам цифровой трансформации Елены Гунько, главной целью проекта является оптимизация времени горожан и максимальное упрощение их взаимодействия с муниципальными структурами. Архитектура приложения позволяет гибко расширять его функционал в соответствии с запросами сообщества.

Среди функций, которые уже доступны пользователям:

почасовая парковка;

движение общественного транспорта в режиме реального времени;

уведомления о воздушных тревогах и карта укрытий;

графики отключения электроэнергии;

напоминания о минуте молчания;

запись в ЦНАП;

городские опросы;

важные новости и объявления;

туристическая карта города;

прогноз погоды и показатели качества воздуха.

В ближайших планах разработчиков – интеграция электронного билета, добавление сервиса оплаты штрафов за нарушение правил парковки, внедрение инструментов для подачи петиций и голосования, а также развертывание дополнительных информационных карт.

Руководитель проекта Антон Максименко подчеркнул, что платформа создавалась как эффективный инструмент, где все критически важные для повседневной жизни функции наконец-то собраны в рамках единого интерфейса.

Скачать приложение MISTO можно бесплатно в официальных магазинах мобильных приложений, в зависимости от операционной системы вашего смартфона:

Для iPhone: в магазине App Store. Для смартфонов на Android: в магазине Google Play.

Для поиска просто введите в строку поиска магазина название "MISTO" (или "MISTO Львов"). В настоящее время платформа уже работает и доступна для загрузки.

Отмечается, что Львов стал очередным областным центром, где заработала эта система. Ранее аналогичные цифровые решения в рамках единой платформы MISTO уже были успешно развернуты в Буче, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске и Одессе.

Обновления в приложении "Дія" – последние новости

В марте в государственном мобильном приложении и на портале "Дія" обновили правила бронирования сотрудников для оборонного сектора и предприятий, имеющих критическое значение для Вооруженных Сил Украины. Согласно сообщению пресс-службы сервиса, новые условия позволяют специалистам приступать к выполнению обязанностей, даже если их статус еще не урегулирован окончательно.

Распространяемые в Украине слухи о том, что государственное приложение "Дія" станет платным из-за изменения статуса профильного госпредприятия и его преобразования в акционерное общество, не соответствуют действительности. В Министерстве цифровой трансформации официально заверили, что введение каких-либо платных услуг для граждан не планируется.

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