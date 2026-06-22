УЗ готовит новые тарифы: стоимость грузовых перевозок вырастет на 30%, – проект приказа

За первые 4 месяца этого года чистый убыток "Укрзализныци" уже составил 9,3 млрд грн.

Государственная "Укрзализныця" предлагает повысить на 30% тарифы на грузовые перевозки с 1 августа. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту приказа, опубликованной Министерством развития общин и территорий.

"Несмотря на то, что с момента последнего пересмотра тарифов ИЦП (индекс цен производителей, – УНИАН) увеличился на 252,1%, АО "Укрзализныця" предлагает, с целью смягчения негативного воздействия на заказчиков предприятий, частичную индексацию в размере 30% с августа 2026 года", – говорится в сообщении.

Также предлагается с августа 2026 года унифицировать перевозку всех пустых вагонов. Это приведет к увеличению тарифа на пустые вагоны из-под грузов 1-го и 2-го классов на 60%.

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Согласно документу, эти решения позволят "Укрзализныце" частично покрыть дефицит средств в размере 8,6 млрд грн в 2026 году. Кроме того, это позволит обеспечить бесперебойное функционирование и возможность осуществления эвакуационных рейсов.

Отмечается, что за первые 4 месяца 2026 года чистый убыток "Укрзализныци" уже составил 9,3 млрд грн.

Укрзализныця – главные новости

9 июня Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон, который вводит европейскую систему безопасности и технической совместимости железнодорожного транспорта, а также предусматривает создание независимого органа по расследованию железнодорожных аварий.

В феврале в Украине запустили проект государственного заказа пассажирских железнодорожных перевозок в эконом-сегменте. Таким образом, государство будет компенсировать "Укрзализныце" разницу между реальной ценой пассажирских билетов и себестоимостью этих перевозок. В 2026 году на поддержку УЗ государство выделит около 16 млрд грн. Это решение позволит не повышать стоимость билетов для населения.

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