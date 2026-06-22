У российского 'Суперджета' прямо в полете начал разваливаться двигатель

Предыдущий подобный случай произошел в ноябре прошлого года.

У самолета "Суперджет" российской авиакомпании Red Wings после взлета оторвались капоты двигателя. Об этом сообщают профильные российские паблики.

Инцидент произошел 18 июня, когда борт RA-89195 авиакомпании Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Астану. Сразу после взлета экипаж заметил, что от второго двигателя оторвались капоты. О том, что у самолета отвалилась часть обшивки силовой установки, командиру также сообщил авиадиспетчер, наблюдавший за авиалайнером с земли.

По данным российских властей, несмотря на нештатную ситуацию, параметры работы двигателей "соответствовали эксплуатационным нормам, а все системы самолета функционировали в штатном режиме".

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Командир решил совершить вынужденную посадку на аэродроме вылета и запросил зону ожидания для расхода топлива. После этого "Суперджет" успешно приземлился в Екатеринбурге с посадочной массой, не превышавшей максимально допустимую. Сейчас самолет выведен из эксплуатации для оценки повреждений и проведения технических работ.

Технические проблемы "Суперджетов"

Это далеко не первый подобный инцидент с самолетами этого типа. Предыдущий аналогичный случай произошел в ноябре прошлого года с самолетом авиакомпании "Россия", который выполнял рейс из Владивостока в Благовещенск.

Тогда обломки разрушенной мотогондолы второго двигателя были обнаружены как в аэропорту вылета, так и в Хабаровске, где лайнер совершил вынужденную посадку. Ранее подобные случаи также фиксировались еще с двумя воздушными судами авиакомпании "Азимут".

Во всех трех предыдущих случаях расследование пришло к одинаковому выводу: причиной инцидентов стало незакрытие стяжных замков капотов после технического обслуживания.

Комиссия, расследовавшая ноябрьский случай, установила, что инженерно-технический персонал ПАО "Яковлев", проводивший обслуживание самолета во Владивостоке, не выполнил требования руководства по технической эксплуатации относительно фиксации замков капотов. Последующие проверки не смогли своевременно выявить эту ошибку. Участники работ так и не смогли точно определить, кто именно отвечал за закрытие замков и кто осуществлял контроль за этой операцией.

По итогам расследования российские чиновники рекомендовали "Яковлеву" оснастить "Суперджеты" предохранительными штифтами с сигнальными вымпелами на стяжных замках капотов вентиляторов двигателей.

Проблемы российской авиации – последние новости

Ситуация с "Суперджетами" – лишь часть системного кризиса, наблюдаемого в последние годы в гражданской авиации РФ. Россия, несмотря на все попытки, построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировалось.

Таким образом, одна из самых масштабных технологических трансформаций в истории мировой авиации, предполагавшая переход отрасли на "отечественное производство", оказалась под угрозой провала (сегодня де-факто уже можно констатировать её полный провал).

По худшему сценарию, в ближайшие годы Россия вообще может остаться без гражданской авиации, поскольку иностранные самолеты будут постепенно выбывать из парка авиакомпаний из-за дефицита комплектующих.

Полагаться на Китай в этом вопросе Москва также не сможет, поскольку последний оказался не готов полноценно производить современные авиалайнеры.

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