Как сделать постельное белье мягким: эксперты назвали простой способ

Постельное белье может легко испортиться, если стирать его неправильно.

Чистое и мягкое постельное белье всегда доставляет удовольствие. Поэтому эксперты рассказали для Real Simple, как стирать такие вещи, чтобы они оставались свежими и служили долгие годы.

Как сделать простыни максимально мягкими?

Добавление капли белого уксуса при стирке помогает вернуть простыням их первоначальное состояние, благодаря чему они становятся мягкими, свежими и чистыми. Также это помогает им служить гораздо дольше.

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"Это ощущение "шероховатости" на постельном белье обычно связано с накоплением отложений. Остатки стирального порошка, минералы из жесткой воды, кожные жиры и даже кондиционер для белья могут прилипать к волокнам, из-за чего постельное белье становится жестким и хуже пропускает воздух", - объяснила эксперт по стирке и основательница компании Juliette NYC Решель Баланзат.

По её словам, чрезмерная сушка и высокая температура также приводят к тому, что постельное белье становится шершавым, ведь тепло повреждает волокна, делая их жесткими.

В то же время эксперт по уборке из Evergrace Home Грейс Грант говорит, что немного белого уксуса помогает растворить эти отложения, быстро возвращая простыням мягкость и свежесть.

Секрет мягких простыней:

Используйте ½ рекомендуемого количества стирального порошка.

Добавьте ½ стакана белого уксуса во время цикла полоскания.

Сушите на среднем или низком уровне нагрева.

Повторяйте это каждые несколько стирок, и ваше постельное белье всегда будет мягким и свежим.

Также эксперты советуют отказаться от кондиционера для белья при стирке постельного белья.

"Кондиционер для белья образует пленку, которая временно придает постельному белью мягкость, но со временем ухудшает воздухопроницаемость и вызывает накопление отложений", - добавляет Баланзат.

Используйте прохладную или теплую воду

Во время стирки постельного белья может возникнуть соблазн повысить температуру воды, ведь это кажется более гигиеничным, однако это может повредить ваше постельное белье.

"Холодная или теплая вода сохраняет волокна и цвет в первоначальном состоянии, благодаря чему они не разрушаются, что приводит к появлению шероховатостей. Очень горячая вода - выше 40 градусов по Цельсию - способна уменьшить объем хлопка аж на 5 % и выбелить красители уже за несколько стирок", - объяснила Лекси Браун, менеджер по продукции компании True Fresh.

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