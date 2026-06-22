Рынок завален черешней: сколько стоит килограмм ягоды теперь

В то же время клубники становится всё меньше, хотя цены на неё пока держатся.

Цены на черешню на рынке за выходные снизились на 20%. Если 19 июня килограмм ягод продавался по 150 гривень, то уже в понедельник, 22 июня, черешня стоит 120 грн/кг, сообщает сайт "Столичного рынка".

"Сегодня рынок завален черешней. Для понедельника это огромное количество ягоды. Около 200 тонн ягод на рынке, 70% этой продукции – это черешня любого калибра. Говорят, на следующей неделе ее будет еще больше", – отмечают обозреватели рынка.

Отмечается, что 120 грн/кг – это средняя стоимость крупной ягоды, тогда как мелкую черешню можно найти от 70 грн/кг. Избыточные объемы черешни заставляют покупателей обращать внимание в первую очередь именно на эту ягоду, поэтому остальные позиции на рынке также дешевеют.

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"Предложение клубники сегодня существенно сократилось по сравнению с прошлой неделей. На рынке уже значительно меньше свежей ягоды, особенно качественной продукции. Но даже при меньшем предложении клубника реализуется медленнее, чем ожидалось, а часть товара остается на следующий торговый день", – говорят на рынке.

Каковы цены на клубнику на рынке:

на переработку – от 50 грн/кг;

свежая вторая категория – около 70 грн/кг;

свежая на развес среднего калибра – около 90 грн/кг;

свежая качественная в евротаре – около 100 грн/кг;

крупная отборная ягода – 130–140 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

В Херсонской области в этом году выделили тысячу гектаров под арбузы и четыреста – под дыни. Первый урожай херсонских арбузов должны собрать примерно в середине июля.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что овощи в Украине осенью могут подорожать до 15%. Стоимость мяса, по его словам, может вырасти до 20%, тогда как общее подорожание хлеба за год составит 25%.

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