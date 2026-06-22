Нужно готовиться к тому, что освобождать Крым будут довольно долго, - эксперт

По мнению Криволапа, Украина не будет проводить десантные операции в Крыму, но будут наноситься удары с помощью беспилотников и ракет.

Освобождение Крыма займет достаточно много времени, к этому нужно готовиться, а пока Украина должна продолжать наносить удары по полуострову. Об этом в эфире "Киев 24" сказал эксперт по вопросам авиации Константин Криволап, отвечая на вопрос о том, как долго Украина сможет удерживать свои позиции в оккупированном Россией Крыму.

Он подчеркнул, что Украина должна продолжать наносить удары по Крыму, пока россияне оттуда "сами не уйдут".

"У них там уже не будет нормальной жизни. И они понимают, что ничего не могут сделать", – отметил Криволап.

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По его мнению, Украине хватит средств, чтобы держать российских оккупантов в Крыму в напряжении и продолжать уничтожение их мощностей.

Кроме того, он высказал мнение, что Украина не будет проводить никаких десантных операций в Крыму и не будет вводить пехоту. В то же время будут наноситься удары беспилотниками и ракетами.

"Сейчас у нас будет затяжная ситуация, когда освобождение Херсонской, Николаевской областей и Крыма займет довольно много времени. Нам нужно к этому готовиться. Не стоит ожидать, что всё закончилось, и мы побежали, и всё будет хорошо. Если мы будем нормально относиться к нашей пехоте, то пехоту там использовать сейчас совершенно не нужно", – сказал Криволап.

Минобороны Украины обратилось к туристам в Крыму

Как сообщал УНИАН, назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории полуострова до 1 сентября приостановлены бронирование мест, прием и размещение на отдых в детских лагерях.

В то же время Министерство обороны Украины подчеркнуло, что продолжит нанесение ударов по военным целям в оккупированном Россией Крыму, поэтому курортного сезона там не будет.

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