Какие 20 новых устройств Apple выпустит в 2026 и 2027 годах: полный обзор

Тут и складной iPhone, и MacBook Ultra с OLED-экраном, и "умные" AirPods с камерами.

Apple готовится к одному из самых масштабных обновлений своей продукции в истории. По данным Bloomberg и надежных инсайдеров, до конца 2027 года компания планирует выпустить около 20 новых устройств.

В списке, составленном MacRumors – как эволюционные обновления, так и совершенно новые категории устройств, включая дебютный складной iPhone и носимые устройства с ИИ.

iPhone

Видео дня

Одним из ключевых анонсов в 2026 году станет линейка iPhone 18 Pro и Pro Max. По слухам, новые смартфоны получат процессор A20 Pro, построенный по 2-нанометровому техпроцессу, более компактный Dynamic Island, а также подэкранный Face ID, который частично уберет привычные вырезы на дисплее.

Отдельное внимание – складной iPhone. Устройство должно открываться "как книга", получив внешний дисплей примерно 5,3–5,7 дюйма и внутренний экран около 7,7–7,8 дюйма. В разложенном виде оно будет напоминать небольшой планшет, а вместо Face ID может использоваться Touch ID.

Также в планах – базовый iPhone 18, бюджетный iPhone 18e и второе поколение iPhone Air, которые, как сообщается, перенесут на весну 2027 года, что фактически разделяет релизный цикл iPhone на два сезона в год.

А уже осенью 2027 году Apple представит специальную юбилейную модель iPhone 20. Ее главная особенность – дисплей, который занимает всю переднюю панель без каких-либо прерываний: ни "челки", ни "островка", ни даже минимальных отверстий под камеру.

Apple Watch

Этой осенью Apple анонсирует Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Ожидаются новые чипы, полностью новый дизайн и заметно обновленные датчики.

Также Apple продолжает работать над системой неинвазивного измерения уровня сахара в крови, но эта технология пока не готова к релизу.

iPad

Следующее поколение самого доступного планшета Apple (iPad 12) оснастят передовым процессором уровня A18 или A19, пропустив несколько поколений чипов. Это обеспечит заметный прирост производительности по сравнению с текущим iPad 11 и поддержку Apple Intelligence.

Также Apple обновит iPad mini на OLED-дисплей, установит процессор уровня A19 Pro или A20 Pro, улучшенную влагозащиту и переработанную акустику.

Mac

Семейство Mac получит один из самых крупных редизайнов за последние годы. Так, новый MacBook Pro получит сенсорный OLED-экран, "Динамический остров", как в iPhone, и более тонкий корпус.

Остальные Mac обновят по чипам: Mac Studio перейдет на M5 Max и M5 Ultra, Mac mini – на M5 и M5 Pro, iMac – на M5 с новыми цветами.

Новые HomePod, AirPods, очки Apple

Apple продолжает работу над AirPods с камерами. Они будут встроены в ножки наушников и не предназначены для фото или видео. Камеры станут "глазами" обновленной версии Siri – например, можно будет посмотреть на продукты в холодильнике и спросить, что приготовить.

Помимо нового поколения AirPods в этом году или позднее представят "умные" очки с камерами, микрофонами и интеграцией Siri. Они станут конкурентом Meta Ray-Ban и частью новой AI-экосистемы Apple.

Еще одна важная для Apple категория обновлений – техника для дома. Здесь ожидается сразу несколько новинок, включая "умный" домашний хаб. Об этом девайсе говорят уже давно: он станет своеобразным хабом на манер Amazon Echo Hub, к которому будут подключаться все умные гаджеты в доме.

Ранее Apple официально подтвердила, что поднимет цены на большинство своих устройств. По подсчетам аналитиков, стоимость iPhone 18 Pro может составить 1400 долларов – на 300 долларов больше iPhone а iPhone 18 Pro Max может стартовать с 1500 долларов.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

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