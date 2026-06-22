Многие делают это неправильно: эксперт объяснил, как есть драгонфрут

Раньше драгонфрут считался редкостью, однако теперь его часто можно увидеть в продуктовых магазинах. Благодаря ярко-розовой кожуре и мякоти с пятнышками этот тропический фрукт не только привлекает внимание, но и очень питателен. Об этом пишет Martha Stewart.
Однако многие не знают, как справиться с его твердой, колючей кожурой. Поэтому эксперт по тропическим фруктам объяснил, как очистить питахайю и как ее пробовать.
Что такое фрукт дракона?
Несмотря на то, что этот фрукт сочный и массивный, вес каждого плода достигает полукилограмма. Также его считают ботанической ягодой. Известно, что он растет на кончиках ветвей ползучих кактусов, которые цветут ночью, и относится к родам Hylocereus и Selenicereus.
Драгонфрут получил свое название в честь мифологических существ, дышащих огнем.
"В целом вкус драгонфрута - это сочетание груши и киви, с незначительными различиями в зависимости от сорта", - объясняет Дезире Пардо Моралес, основательница и президент компании Tropical Fruit Box, базирующейся в Майами и занимающейся поставками фруктов.
Драгонфрут, который происходит из тропических и субтропических регионов Центральной Америки, Южной Америки и Мексики, в настоящее время также выращивается в США - в Калифорнии, Флориде, на Гавайях и в Юго-Восточной Азии, а именно во Вьетнаме, Китае и Индонезии, а также на Ближнем Востоке, среди прочих регионов.
Как есть драконий фрукт?
Несмотря на то, что его внешний вид может пугать из-за массивных бугорков и текстуры, добраться до сердцевины фрукта очень просто. В частности, есть два основных способа:
Выскабливание:
Если вы едите фрукт отдельно, Моралес советует разрезать его пополам вдоль и просто выскоблить мякоть ложкой.
"Обязательно проникайте ложкой вплоть до кожуры и делайте круговые движения, чтобы мякоть отделилась. Это отличный способ самостоятельно насладиться этим сочным и питательным фруктом на ходу", - заверила она.
Нарезать:
"Для более нарядной подачи или приготовления блюд разрежьте его вдоль и снимите кожуру", - добавила специалист.
После этого нарежьте его кубиками или ломтиками.
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