Многие делают это неправильно: эксперт объяснил, как есть драгонфрут

В целом вкус драгонфрута - это сочетание груши и киви.

Раньше драгонфрут считался редкостью, однако теперь его часто можно увидеть в продуктовых магазинах. Благодаря ярко-розовой кожуре и мякоти с пятнышками этот тропический фрукт не только привлекает внимание, но и очень питателен. Об этом пишет Martha Stewart.

Однако многие не знают, как справиться с его твердой, колючей кожурой. Поэтому эксперт по тропическим фруктам объяснил, как очистить питахайю и как ее пробовать.

Что такое фрукт дракона?

Видео дня

Несмотря на то, что этот фрукт сочный и массивный, вес каждого плода достигает полукилограмма. Также его считают ботанической ягодой. Известно, что он растет на кончиках ветвей ползучих кактусов, которые цветут ночью, и относится к родам Hylocereus и Selenicereus.

Драгонфрут получил свое название в честь мифологических существ, дышащих огнем.

"В целом вкус драгонфрута - это сочетание груши и киви, с незначительными различиями в зависимости от сорта", - объясняет Дезире Пардо Моралес, основательница и президент компании Tropical Fruit Box, базирующейся в Майами и занимающейся поставками фруктов.

Драгонфрут, который происходит из тропических и субтропических регионов Центральной Америки, Южной Америки и Мексики, в настоящее время также выращивается в США - в Калифорнии, Флориде, на Гавайях и в Юго-Восточной Азии, а именно во Вьетнаме, Китае и Индонезии, а также на Ближнем Востоке, среди прочих регионов.

Как есть драконий фрукт?

Несмотря на то, что его внешний вид может пугать из-за массивных бугорков и текстуры, добраться до сердцевины фрукта очень просто. В частности, есть два основных способа:

Выскабливание:

Если вы едите фрукт отдельно, Моралес советует разрезать его пополам вдоль и просто выскоблить мякоть ложкой.

"Обязательно проникайте ложкой вплоть до кожуры и делайте круговые движения, чтобы мякоть отделилась. Это отличный способ самостоятельно насладиться этим сочным и питательным фруктом на ходу", - заверила она.

Нарезать:

"Для более нарядной подачи или приготовления блюд разрежьте его вдоль и снимите кожуру", - добавила специалист.

После этого нарежьте его кубиками или ломтиками.

Другие советы экспертов

Ранее ученые ответили, с чем следует сочетать куриную грудку для здорового питания. Они советуют для сбалансированного питания сочетать куриную грудку с богатыми клетчаткой углеводами, некрахмалистыми овощами и полезными жирами.

Также эксперты объяснили, как сохранить бананы свежими летом. В частности, повара и эксперты по пищевым продуктам считают, что самое главное правило заключается в том, что даже летом не следует класть бананы в холодильник.

Вас также могут заинтересовать новости: