'Украина имеет право защищать себя': в ЕК отреагировали на ультиматум Зеленского Лукашенко

Беларусь предпринимает провокационные действия против ЕС и его государств-членов, отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Беларусь продолжает содействовать российской военной агрессии против Украины, поэтому украинцы имеют право на защищать себя. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер во время брифинга.

"Мы не можем отвечать на вопрос, как Лукашенко должен или будет реагировать. О чем мы можем сказать, так это о позиции ЕС в отношении Беларуси, а именно о том, что Беларусь продолжает содействовать агрессии России против Украины", – сказала она.

Кроме того, как подчеркнула Хиппер, Беларусь предпринимает провокационные действия против ЕС и его государств-членов, включая вторжение в их воздушное пространство или использование мигрантов.

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"Именно поэтому ЕС ввел санкции против режима Лукашенко и готов принимать дальнейшие меры, пока белорусские власти будут продолжать свои действия. И, конечно, Украина имеет право защищаться", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Угрозы со стороны Беларуси и заявления Украины

Как сообщал УНИАН, два дня назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у белорусского диктатора Александра Лукашенко есть неделя, чтобы вывести с территории своей страны технику, которую РФ использует для атак на нашу страну.

В противном случае, по словам президента, Украина примет меры.

Командующий Национальной гвардией генерал-майор Александр Пивненко сказал, что если Россия найдет 70 тысяч военных, то угроза действий врага со стороны Беларуси для Украины является реальной. Он подчеркнул, что сейчас основная задача россиян – растянуть наши силы, чтобы быстрее продвигаться вглубь территории.

Пивненко также подчеркнул, что если есть опасения, что противник планирует выйти на севере нашей страны – Черниговском или Чернобыльском направлении, – мы к этому готовы.

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