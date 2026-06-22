23 июня жара в Украине немного ослабнет (карта)

Местами по стране пройдут дожди.

Во вторник, 23 июня, от жары в Украине спасет переменная облачность и кратковременные дожди, которые пройдут на западе, юге и местами в центральной части страны. Температура чуть снизится: в большинстве областей будет +25°...+29°, а до "тридцаток" разогреет только местами на юге. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.

В Тернополе 23 июня ночью +17°, днем +25°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем будет +29°, ясно.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +19°, днем +26°, дождь.

В Виннице завтра будет +18°...+25°, переменная облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью +17°, днем +26°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+26°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +21°, днем +28°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +27°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +20°...+28°.

В Одессе 23 июня - переменная облачность, температура ночью +21°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +31°, переменная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +20°, днем +32°, дождь.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, переменная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +27°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +29°, переменная облачность.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +17°...+28°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - практиески безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

23 июня - какой праздник, приметы погоды

23 июня - памяти святой мученицы Агриппины. По приметам, если в этот день дует сильный ветер, то все лето будет плохая неустойчивая погода.

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