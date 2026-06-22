Крах энергетического гиганта: акции 'Газпрома' обвалились до уровня 2009 года

На настроениях инвесторов, в частности, сказался украинский удар с помощью дронов по московскому НПЗ.

Акции российской государственной компании "Газпром" в понедельник, 22 июня, упали ниже 100 рублей (1,35 долл.) впервые с 2009 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что ценные бумаги компании находятся под давлением сразу нескольких негативных факторов: решение Европы отказаться от российских энергоносителей из-за войны против Украины, падение цен на нефть на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном, а также провал попыток заключить новое газовое соглашение с Китаем.

Аналитики также отмечают, что на настроения инвесторов повлиял украинский удар дронами по московскому нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему "Газпром нефть" – нефтяному подразделению "Газпрома". При этом компания не выплачивала дивиденды в течение последних лет.

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По данным биржи, акции "Газпрома" снизились на 3,67% до 100,65 рубля, а в ходе торгов опускались до 99,9 рубля.

За последние 12 месяцев акции потеряли около пятой части своей стоимости. Текущая рыночная капитализация компании составляет 2,382 трлн рублей (32,15 млрд долл.) – это значительно меньше обещанного руководством в 2008 году 1 трлн долл.

Удары Украины по энергетике России – последние новости

Украина постоянно наносит удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, одной из самых ярких атак стал удар по Московскому НПЗ. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 16 июня подтвердил удар по НПЗ, расположенному в 15 километрах от Кремля.

Власти России ограничили продажу топлива, из-за чего цены на бензин резко взлетели, а у АЗС образовались огромные очереди из автомобилей. По оценкам аналитиков, недавняя волна атак вывела из строя более 20% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

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