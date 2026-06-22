Правительство должно помнить, что повышение тарифов Укрзализныци - это риск для экспорта и стабильности гривни, - ICC Ukraine

Резкое изменение стоимости грузовых перевозок требует комплексной оценки их влияния на экономику страны, которую должно провести правительство. Прежде всего речь идет о возможных последствиях для экспорта, валютных поступлений, курсовой стабильности и инвестиционной привлекательности Украины. Об этом заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"Решения по тарифам должны приниматься исключительно в интересах государства, украинской экономики и ее долгосрочного развития. Надеюсь, что Министерство экономики Украины и другие органы власти дадут комплексную оценку всем макроэкономическим последствиям такого шага и не допустят решений, которые могут ослабить конкурентоспособность украинского экспорта и стабильность национальной валюты", – подчеркнул он.

По его словам, в условиях полномасштабной войны именно экспортеры остаются одним из главных источников валютной выручки, которая обеспечивает стабильность гривны, финансирование критически важного импорта и поддержание международных резервов государства.

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"Любое решение, которое увеличивает нагрузку на производителей и экспортеров, должно оцениваться не с точки зрения интересов отдельной государственной компании, а через призму национальных экономических интересов", – подчеркнул Щелкунов.

Он обратил внимание, что по итогам первого квартала 2026 года экспорт товаров из Украины составил около $10,2 млрд, тогда как импорт достиг $23,4 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли превысило $13 млрд, поэтому каждый дополнительный доллар валютной выручки сегодня имеет стратегическое значение для экономики.

По мнению президента ICC Ukraine, существенное увеличение логистических расходов напрямую скажется на конкурентоспособности украинских товаров на мировых рынках. Особенно это касается металлургической, горнодобывающей, аграрной отраслей и производителей строительных материалов, для которых железнодорожная логистика является одной из ключевых составляющих себестоимости.

"Мировой рынок не учитывает военные риски, которые несет украинский бизнес. Покупатель смотрит только на конечную цену продукции. Поэтому даже незначительный рост логистических расходов может привести к потере экспортных рынков", – пояснил он.

Комментируя необходимость пересмотра тарифов, Щелкунов отметил, что бизнес не отрицает необходимости поддерживать и модернизировать железнодорожную инфраструктуру. Но любые решения должны основываться на прозрачных экономических расчетах.

Отдельно президент ICC Ukraine обратил внимание на проблему перекрестного субсидирования пассажирских перевозок: по оценкам самой "Укрзализныци", убытки этого сегмента в 2026 году могут составить около 25 млрд грн, а вместе с инвестиционными потребностями дефицит достигнет почти 38 млрд грн. Но грузоотправители не должны оставаться постоянным источником покрытия убытков других направлений деятельности монополии.

В то же время он предупредил: резкое подорожание грузовых перевозок может иметь гораздо более широкие последствия, чем просто финансовое положение "Укрзализныци". Среди возможных рисков – сокращение производства, уменьшение экспорта, падение валютной выручки, снижение налоговых поступлений, дополнительное давление на курс гривны и усиление инфляционных процессов. Также решения по тарифной политике влияют на инвестиционный климат страны.

"Инвесторы оценивают не только государственные стратегии, но и конкретные решения. Если государство заявляет о поддержке экспорта, но одновременно резко повышает регулируемые тарифы для экспортеров, это создает дополнительные риски для инвестиционной среды", – отметил он.

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