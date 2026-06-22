В жару животные могут получить солнечные ожоги: эксперты рассказали, как защитить питомцев

Любой открытый участок кожи может быть повреждён ультрафиолетом.

Несмотря на то, что большинство владельцев домашних животных хорошо осведомлены о риске перегрева в жару, опасность солнечных ожогов часто остается недооцененной. В то же время именно ультрафиолетовое излучение может представлять серьезную угрозу для здоровья животных, пишет The Independent.

"Существует распространенное мнение, что шерсть защищает животных от солнца, однако на самом деле это не всегда так. Особенно уязвимы животные со светлой или тонкой шерстью, бледной или розовой кожей, а также породы с минимальным волосяным покровом, в частности кошки-сфинксы и собаки породы ксолоитцкуинтли", – говорится в статье.

Риск также возрастает для животных, которые много времени проводят на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами.

Видео дня

Розовая кожа содержит меньше меланина – пигмента, обеспечивающего естественную защиту от солнечного излучения. Из-за этого даже в не слишком солнечные дни животные с открытыми участками такой кожи могут получить болезненные ожоги. Чаще всего поражаются кончики ушей у кошек, розовые носы у лошадей и другие светлые участки тела.

Собаки также могут страдать от солнечных ожогов – в частности, на носу и животе, отмечают специалисты. В ветеринарной практике встречались даже случаи ожогов в области половых органов у животных, которые долго находились на солнце. Как и у людей, любой открытый участок кожи может быть поврежден ультрафиолетом, что вызывает как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.

Легкие солнечные ожоги проявляются покраснением, раздражением и дискомфортом. В более тяжелых случаях могут образовываться волдыри, корки и язвы. Хотя такие повреждения обычно заживают, они являются болезненными и стрессовыми для животных.

Длительное повреждение кожи повышает риск развития некоторых видов рака кожи. Также возможны термические ожоги из-за интенсивного солнечного излучения, особенно на спине животных. В таких случаях повреждения могут быть глубокими и вызывать сильную боль.

Как защитить животное от солнца

Самый простой способ снизить риск – ограничить пребывание животных на улице в самые жаркие и солнечные часы. Собакам рекомендуется перенести прогулки на утро и вечер, лошадям – обеспечить тень и укрытие, а кошек по возможности держать в помещении.

Эффективной защитой может служить использование солнцезащитного крема, однако он должен быть специально предназначен для животных. Средства для людей часто содержат ингредиенты, которые могут быть токсичными, особенно если животное их слижет.

Крем следует наносить регулярно, уделяя особое внимание наиболее уязвимым зонам – ушам, носу и участкам с небольшим количеством шерсти или пигмента.

В некоторых случаях можно использовать защитную одежду или специальные аксессуары, в частности УФ-очки, однако животное нужно постепенно приучать к таким средствам.

Что делать, если животное получило солнечный ожог

В случае лёгкого ожога, если животное чувствует себя относительно нормально, можно применить холодный компресс для облегчения состояния. Важно ограничить дальнейшее пребывание на солнце и внимательно следить за процессом заживления.

В более серьезных случаях необходимо обратиться к ветеринару. Может потребоваться применение обезболивающих препаратов или антибиотиков, которые назначает только специалист.

Также следует обращаться к ветеринару в случае подозрительных поражений кожи, которые не заживают или имеют необычный вид, поскольку это может быть признаком рака кожи.

Ученые отмечают, что уровень ультрафиолетового излучения в мире растет. Это означает, что риски для людей и животных также увеличиваются. Контроль за пребыванием домашних питомцев на солнце и использование защитных средств помогают снизить риск болезненных ожогов и серьезных долгосрочных последствий.

Какие повседневные привычки могут вызывать стресс у кошек

Напомним, что, по словам специалистов, кошки испытывают стресс, который часто вызывается повседневными привычками людей, с которыми они живут. В отличие от собак, кошки редко открыто демонстрируют свой дискомфорт.

Кошки скрывают напряжение в себе и проявляют его более сдержанно, так что это легко упустить из виду. Однако их может сильно раздражать, например, перестановка мебели, перемещение лотка для туалета, ночевка гостей, шумный ремонт и т. п.

Вас также могут заинтересовать новости: