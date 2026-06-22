На Львов надвигается непогода: синоптики предупреждают об опасности (инфографика)

Сегодня, 22 июня, во Львове будет неспокойная погода. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии
"В городе Львове 22 июня во второй половине дня ожидаются грозы, шквал со скоростью 15–20 м/с, град", – прогнозируют синоптики.
Также сегодня во второй половине дня погода ухудшится и на территории Львовской области.
Из-за непогоды на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
22 июня погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние днем атмосферного фронта с запада.
По Львовской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град. Ветер будет 7–12 м/с, во второй половине дня местами шквалы 15–20 м/с. Воздух прогреется до жарких +26°...+31°.
Во Львове сегодня также прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается, только во второй половине дня возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ветер будет южный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с, во второй половине дня шквал 15–20 м/с. Стрелки термометров покажут +28°...+30°.