Музыкант заявил, что немецкие медиа якобы односторонне освещают события, которые происходят в войне России против Украины.

Бывший участник дуэта Modern Talking, немецкий музыкант Дитер Болен заявил, что победа Украины над Россией была бы "худшим сценарием", ведь после этого "может начаться мировая война". Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Он раскритиковал действия канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу войны в Украине и заявил, что канцлер "знает лишь слово "война"".

"Почему сейчас надо строить бункеры? Что они там задумали? Мне от этого становится страшно. Я же не строю бункеры просто так, ради забавы. Я строю бункеры, когда предвижу, что они хотят войны", - заявил Болен.

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По его словам, он лично общался с Мерцем и канцлер верит в победу Украины:

"Он твердо верит, что Украина может победить. И даже не задумывается над тем: а если они победят, что тогда произойдет?"

При этом бывший участник группы Modern Talking опасается победы Украины над Россией. Он заявил, что для него это был бы "худший сценарий", ведь считает, что Россия как ядерное государство не сдастся без боя - и Путин не оставит свой проигрыш "просто так".

"Если бы Украина победила Россию, то началась бы мировая война", - сказал Болен.

Музыкант также заявил, что немецкие медиа якобы односторонне освещают события, которые происходят в войне России против Украины.

"Если дрон летит с Украины в Москву, то это нормально - а в обратном направлении - совсем нет", - отметил он.

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