Россия перебросила к Московскому НПЗ кучу 'Панцирей' после ударов Украины, - аналитики

В настоящее время в непосредственной близости от НПЗ развернуто сразу как минимум 4 ЗРГК "Панцирь".

После удара по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в 15 километрах от Кремля, Россия сосредоточила вокруг него множество ЗРГК "Панцирь ". Как отмечает портал Defense Express, после второго удара россияне начали стягивать туда все зенитно-ракетные комплексы, которые только могли.

Отмечается, что в нескольких сотнях метров от НПЗ был замечен ЗРГК "Панцирь", который, по всей видимости, привезли с фронта и который наглядно демонстрировал дефицит ракет. В то же время, как отмечают аналитики, россияне, по-видимому, понимая, насколько на самом деле низка эффективность "Панциря", решили разместить сразу несколько единиц в одном месте.

Так, по видео в сети они определили, что россияне разместили в радиусе 300 метров друг от друга сразу 3 ЗРГК "Панцирь" в различных модификациях.

Видео дня

"Все они были в спешке размещены на самых высоких из доступных точек – эстакадах съезда с МКАДа, менее чем в километре от территории Московского НПЗ. То есть, по состоянию на данный момент, в непосредственной близости от НПЗ развернуто сразу как минимум 4 ЗРГК "Панцирь", – говорится в сообщении.

Аналитики не исключают, что где-то неподалеку могли быть развернуты еще несколько таких комплексов, но пока они не попали в кадр.

"Таким образом, сейчас вокруг Московского НПЗ количество "Панцирей" на квадратный метр просто зашкаливает", – отмечают аналитики.

Они также отметили, что защита каких-то других важных российских объектов была ослаблена в пользу НПЗ, что, в свою очередь, должно повысить эффективность последующих украинских ударов.

Украина будет усиливать удары по России

Как сообщал УНИАН, 18 июня произошло поражение комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ.

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что в Москве система противовоздушной обороны построена таким образом, что не способна сбивать все украинские дроны, направленные туда.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет усиливать удары по России. В частности, он упомянул о недавнем ударе по НПЗ в Тюменской области на расстоянии 2 тысячи 70 километров. Глава государства отметил, что в Украине уже созданы новые дроны, которые смогут летать на расстояние более 3 тыс. км.

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