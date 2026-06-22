В Steam появилась самая дорогая игра, которая проходится за 10 минут

Разработчики просят за свое творение $1000, что автоматически делает ее самым дорогим тайтлом на площадке Valve.

В магазине Steam появился проект под названием Congratulations On Your Purchase, который мгновенно привлек внимание игрового сообщества из-за своей абсурдной цены – $1000. Авторы прямо называют ее самой дорогой игрой на площадке Valve, пишет The Gamer.

Игра вышла 28 мая 2026 года от студии Minimum Viable Prestige и осталась полностью незамеченной. Пока непонятно, решился ли кто-либо ее приобрести: обзоров на момент написания материала нет.

В описании игра подается как "роскошный игровой опыт", но по сути он представляет собой скорее сатирический эксперимент, чем полноценную игру. Здесь нет боев, врагов, квестов, прокачки или лутбоксов – за ценником скрывается прогулка от первого лица по красной дорожке и вспышки папарацци.

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Весь геймплей длится от силы десять минут, а единственная практическая цель этого перформанса – дойти до специальной "стены почета" и оставить там свое имя, которое впоследствии увидят следующие покупатели, если тоже заплатят тысячу долларов.

За запуск игры выдается всего одна ачивка с говорящим названием "теперь вы один из нас". Какой-либо приличной графики в "игре", к слову, тоже нет.

Идея цифрового престижа не нова. В 2008 году App Store вышло приложение I Am Rich за $1000. Оно почти ничего не делало, кроме демонстрации дорогой покупки. Apple быстро убрала I Am Rich из магазина, но приложение успело стать символом демонстративного пцифрового потребления.

Ранее в Steam нашли спрятанную страницу, где можно посмотреть, сколько денег на игры вы потратили. Суммы колебаются от пары сотен долларов до более чем 16 тысяч долларов.

УНИАН рассказывал, что пользователь Steam собрал библиотеку из более 40 000 игр. Оценочная стоимость библиотеки составляет $750 000 (около 33 млн грн).

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