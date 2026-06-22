В Украине готовят масштабные налоговые изменения: нардеп раскрыл детали

Предстоящая реформа предусмотрена Национальной стратегией доходов на 2024–2030 годы.

В Украине после отмены военного положения должна состояться масштабная реформа налогообложения доходов физических лиц, частью которой станет изменение модели единого налога по польскому образцу. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, до окончания войны система упрощенного налогообложения меняться не будет. При этом он убежден, что после отмены военного положения придется устранить нынешнюю разницу в лимитах НДС для индивидуальных предпринимателей и других налогоплательщиков.

"Существование двух лимитов в рамках одной системы НДС – это аномалия, которую нужно устранить", – подчеркнул Гетманцев.

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По словам народного депутата, предстоящая реформа предусмотрена Национальной стратегией доходов на 2024–2030 годы и должна основываться на польской модели. В частности, предлагается установить единый лимит для регистрации в качестве плательщиков НДС как для индивидуальных предпринимателей, так и для других субъектов хозяйствования, а также разрешить работать по упрощенной системе при годовом обороте до 2 млн евро.

Кроме того, могут быть введены различные ставки единого налога в зависимости от вида деятельности. Для торговли ставка может составить около 3%, тогда как для сферы услуг – от 10% и выше.

Отдельно Гетманцев поддержал идею упрощения администрирования НДС. По его словам, в этом году парламент ожидает от Министерства финансов соответствующий законопроект.

"Я считаю, что до достижения лимита для индивидуальных предпринимателей, например 2 млн евро по польской модели, даже при условии уплаты НДС налоговые накладные не должны блокироваться вообще. То есть правила блокировки налоговых накладных не должны распространяться на ФОП до достижения предела единого налога", – сказал Гетманцев.

Налоги в Украине – последние новости

Народный депутат Даниил Гетманцев подчеркнул, что упрощенная система налогообложения должна существовать исключительно для малого бизнеса и не может быть системообразующей в стране, ведь крупный и средний бизнес часто совершает преступления, маскируясь под малый бизнес с целью уклонения от уплаты налогов.

Украинские чиновники и представители Международного валютного фонда находятся на финальной стадии обсуждения введения НДС для индивидуальных предпринимателей.

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